Tunisie: Karaté / En prévision des jeux olympiques de Tokyo - Des entraînements à distance

Les athlètes tunisiens s'entraînent à domicile.

Les karatékas qualifiables aux Jeux olympiques de Tokyo continuent à s'entraîner chez eux, suivant des vidéos préparées par la direction technique. Nader Azouzi (-60kg) et Boutheyna Hasnaoui (-61 kg) s'entraînent à Al Mourouj, en compagnie de Mohamed Amine Hasnaoui. Thameur Slimani (-81kg), lui, est rentré chez lui à Gafsa où il continue à s'entraîner individuellement. Idem pour Chahinez Jammi (+68 kg) qui a préféré se préparer chez elle à la cité Ibn Sina. Les deux frères Aymen et Walid Guezmir s'entraînent chez eux aussi, à Téboulba. On a préparé pour chacun le contenu de la séance d'entraînement basée essentiellement sur le physique et la technique. Avec des exercices variés adaptés aux capacités de chaque karatéka. Et ce, pour maintenir la forme et le rythme de compétition», a confié le DTN Saïd Belhassen.

Interventions du préparateur mental

Outre les entraînements physiques et techniques à domicile, une discussion à distance est programmée, animée par le DTN, le préparateur mental Sabeur Hamrouni et le préparateur physique Mohamed Hédi Mahfoudhi. Les karatékas profiteront de l'occasion pour poser différentes questions et échanger des idées concernant la préparation. «Chaque athlète présentera sa séance par vidéo et demandera à être jugé et évalué techniquement et physiquement. De petits thèmes sont discutés. Le préparateur mental présentera un petit exposé motivant les athlètes pour qu'ils restent compétitifs», a indiqué le DTN.

Report du tournoi qualificatif

Le tournoi qualificatif aux olympiades, prévu en France au mois de mai, a été reporté au 26 juin 2020. Nos quatre karatékas sont qualifiables grâce à leurs résultats réalisés au niveau africain et en 4 ans dans les tournois internationaux «Thameur Slimani, classé 30e à l'échelle mondiale grâce à ses résultats pendant une seule année, partira parmi les grands favoris de sa catégorie de poids (-84 kg). Nader Azouzi 22e, Boutheyna Hasnaoui 20e et Chahinez Jammi 28e seront, eux aussi, au rendez-vous olympique à Tokyo», a conclu Saïd Belhassen DTN de la FTK.