Tunisie: Le ministère des Affaires locales fixe les mesures pratiques du confinement total

Le ministre des Affaires locales appelle tous les maires à créer des commissions de veille et d'écoute pour répondre aux différentes interrogations des citoyens et à communiquer et à coordonner avec les organisations de la société civile.

Dans une circulaire, le ministère des collectivités locales recommande la création d'un numéro vert et à publier les contacts des membres des conseils municipaux et des cadres municipaux capables de fournir l'information aux citoyens, outre la création d'une adresse électronique et l'utilisation des outils des réseaux sociaux pour communiquer.

Les municipalités sont appelées à fournir un service minimum aux citoyens à l'instar des actes de naissance et de décès, les autorisations d'inhumation, le transport des dépouilles mortelles...

Le ministère appelle les municipalités à aider les autorités publiques, centrales et régionales dans l'installation des tentes et l'aménagement des aires d'isolement sanitaire au niveau des postes frontaliers et points de transit.

Le département insiste, tout particulièrement, sur la stérilisation des espaces publics, rues et places. Il appelle à l'impératif de maintenir le même rythme de travail des services de propreté, tout en garantissant la sécurité du personnel de ce secteur vital.