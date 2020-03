Sénégal: Saint-Louis - Lutte contre la propagation du coronavirus dans la région - Le comité régional déroule son opération de pulvérisation des véhicules sur la rn2

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis a présidé une vaste opération de pulvérisation des véhicules sur la RN2 à hauteur de Ngallèle. C'est une activité visant à lutter contre la propagation du coronavirus à l'initiative des autorités administratives et locales avec l'appui de la Fondation Servir le Sénégal. Il s'agissait de désinfecter tous les véhicules qui entraient dans la ville de Saint-Louis.

La sensibilisation contre le coronavirus se poursuit de plus belle à Saint-Louis où les autorités administratives se sont regroupées avec celles locales en collaboration avec les forces de sécurité pour dérouler une vaste opération de pulvérisation des véhicules.

C'est à l'initiative du Comité régional de lutte contre le coronavirus qui a été appuyé et accompagné par la Fondation Servir le Sénégal. Cette opération a eu lieu sur la route nationale no.2 à hauteur du quartier de Ngalléle et celui de Boudiouck. Les acteurs y ont procédé à des séances de désinfection de tous les véhicules qui entraient et sortaient de la ville tricentenaire.

Le but était de sensibiliser les populations sur la pandémie qu'est le coronavirus. "Il s'agissait de partager des moments de sensibilisation avec le maire de Saint-Louis, les usagers de la route et l'ensemble des populations, partager avec eux l'information qui consiste à sensibiliser davantage sur cette pandémie qui n'épargne personne et dont les conséquences peuvent être terribles si nous ne sommes très sérieux et très rigoureux par rapport à la maladie", a soutenu Alioune Aïdara Niang, Gouverneur de Saint-Louis. Et le maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, de préciser qu'aucune action n'est de trop pour contribuer à la lutte contre la propagation du Covid-19. " Aujourd'hui, l'option que nous avions eu à prendre est de venir en appoint par rapport à ce qui se fait avec le Comité régional de lutte contre le coronavirus en essayant de désinfecter et d'aseptiser les véhicules entrant et sortant au niveau du périmètre communal.

Nous sommes arrivés à le faire grâce à l'appui de la Fondation Servir le Sénégal qui a mis à notre disposition un ensemble de matériels, des kits, des pompes et du liquide alcoolisé à 70%, assez efficace pour nous permettre de mener cette action", a dit le maire Mansour Faye. Il a également annoncé d'autres opérations sur tout le territoire communal de Saint-Louis. Il s'agit d'opérations de sensibilisation des populations, de distribution de gels au niveau des 33 quartiers de la commune de Saint-Louis. Il est aussi prévu le saupoudrage de l'ensemble du périmètre communal.