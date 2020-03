Sénégal: Lutte contre la propagation du coronavirus - Fgts/b protège le personnel médical

La Fédération générale des travailleurs du Sénégal (Fgts/B) a invité le gouvernement à mettre le focus sur la protection du personnel de santé qui est en première ligne dans le combat contre le virus et qui attend toujours les équipements de protection individuelle (épis) et qui paie toujours le lourd tribut dans ces cas de pandémie.

Ainsi, la Fgts/B fait de la protection du personnel de santé, une priorité. Dans une note, Sidya Ndiaye, secrétaire général du Fgts/B en appelle à la responsabilité individuelle et collective et à l'observance d'une discipline quant à l'application stricte des mesures d'hygiène et de propreté.

Dans une dynamique de «Vivre ensemble», la Fgts/B a invité toutes les populations à respecter scrupuleusement les directives du chef de l'Etat et les recommandations des autorités sanitaires de notre pays. Non sans témoigner sa disponibilité et son engagement à faire face à cette pandémie qui, avec son mode de propagation rapide et difficile à maitriser, ses formes mutantes et sa capacité létale, constitue aujourd'hui le plus grand défi sanitaire de l'humanité.