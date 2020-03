Soudan: OMS - Le Soudan est en situation de danger face à la pandémie de Corona

Khartoum — - L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que le Soudan est en Situation de Danger face à la Pandémie de Corona, et a attribué cela à la Gravité de la Pandémie et à la Capacité du Pays à répondre à tout Possible Propagation Généralisée de la Maladie.

L'OMS a déclaré que l'Investissement dans le Système de Santé au Soudan était limité depuis des décennies et que le Soudan manquait de Personnel Médical Qualifié et souffrait d'une Infrastructure Médiocre, ainsi que d'Equipements et de Fournitures Pharmaceutiques.

L'Organisation a indiqué que la Couverture Sanitaire et le Système de Contrôle au Soudan sont Structurellement Faibles et ne couvrent pas tout le pays; il y a donc un Délai Important entre le Signalement d'une Pandémie et la Réponse et la Confirmation à sa Propagation.

L'OMS a souligné toutes les Mesures prises par le Gouvernement du Soudan pour Faire Face au Coronavirus.

Il a indiqué que le Soudan avait créé deux Centres d'Isolement pour Traiter les Patients de Corona, en plus de destiner des Hôpitaux Militaires dans la Capitale et les Etats comme Centres d'Hébergement et de Traitement.

L'OMS a souligné que le Gouvernement du Soudan avait également fermé toutes les Ecoles, Universités, Instituts Religieux et Collèges d'Enseignement Supérieur pendant un mois à compter du 14 Mars, en plus de Reporter les Examens des Ecoles de Base dans tous les Etats jusqu'à Nouvel Ordre.

Il a déclaré que Khartoum a annulé toutes les Célébrations, Camps et Compétitions Sportives et interdit les Rassemblements de Mariages et d'Enterrements, ajoutant que Certaines des Institutions Gouvernementales et Privées ont pris des Mesures pour Réduire la Congestion sur le Lieu de Travail.

Il a noté que le Ministre Soudanais de la Culture et de l'Information avait publié une Circulaire le 16 Mars accordant à tous les Travailleurs de son Ministère un Congé jusqu'au 29 Mars et excluant Uniquement ceux Occupant des Postes Importants.

L'OMS a déclaré que la Commission Gouvernementale d'Aide Humanitaire avait annoncé des Vacances de Deux Semaines pour les Employés du Centre d'Action Conjointe jusqu'au 31 Mars.

Les Autorités Pénitentiaires et les Centres de Réhabilitation ont à leur tour pris davantage de Mesures et de Contrôles Sanitaires.

L'Organisation Mondiale de la Santé a ajouté que l'Objectif Principal de la Réponse Internationale à la Pandémie de Corona est d'arrêter la Transmission Interhumaine du Virus au sein de la Communauté et de soigner les Personnes Infectées.