Sénégal: Dimanche de sensibilisation à Gorée

Dakar — Le maire de Gorée, Augustin Senghor, et certains membres de son conseil municipal ont organisé dimanche une journée de sensibilisation en vue de lutter contre la propagation du coronavirus, a appris l'APS.

"Avec notre particularité insulaire, il était important pour nous d'entrer dans tous les foyers pour leur rappeler les prescriptions des autorités médicales", a expliqué le maire de la ville insulaire."Nous avons l'obligation d'être à la pointe de la lutte contre cette pandémie et cela passe par une sensibilisation de la population pour se protéger et protéger les autres", a ajouté Augustin Senghor.

Il a signalé que des lettres ont été envoyées pour "informer des nouveaux horaires des rotations qui sont passées de 12 à 7 par jour afin de limiter le déplacement des insulaires"."Nous leur avons expliqué la nécessité de ne pas aller vers des endroits du pays qui ont connu des cas d'infection", a ajouté le maire, informant que sa ville s'est vidée des touristes et d'autres populations étrangères.

Une des destinations favorites des étrangers de passage au Sénégal, l'île mémoire ne reçoit plus de touristes avec la crise liée au coonavirus et mêmes les chantiers et les aactivités sportives (football et basket) sont à l'arrêt, a reconnu Me Augustin Senghor.aLe Sénégal compte 67 cas de Covid-19 au Sénégal après la détection de 11 nouveaux cas dimanche, a indiqué le ministère de la Santé et de l'Action sociale

Le Dr Abdoulaye Bousso, le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (COUS), a prévenu dimanche que de nouveaux cas de contamination pourraient enregistrés dans les jours à venir.Dakar, Thiès (Mbour), Diourbel (Touba), Saint-Louis et Ziguinchor sont les cinq régions où des cas positifsa ont été notés.