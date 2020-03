Congo-Brazzaville: Mobile film festival - De nouvelles dates de l'événement attendues

Suite à l'aggravation de la pandémie du coronavirus et les décisions prises par de nombreux gouvernements d'imposer des règles de confinement, le comité d'organisation du Mobile film festival a annoncé le report de l'événement, initialement prévu en juillet, à une date ultérieure tout en prolongeant l'appel à films au-delà du mois de mai.

La seizième édition du Mobile Film Festival, tournée pour la toute première fois vers l'Afrique, a été lancée le 9 mars avec un accueil chaleureux dans la plupart des pays africains, en particulier de la part des écoles de cinéma, des universités, des commissions de film, des festivals et autres associations professionnelles.

« L'ampleur de la pandémie du covid-19 et les différentes mesures de restrictions qui s'amplifient à travers le monde nous obligent à la responsabilité et à l'équité afin d'offrir plus de chance à tous les participants », ont déclaré les organisateurs à travers un communiqué de presse.

A cet effet, les dates du festival ont été reportées et de nouvelles seront définies, après la pandémie. Il en va ainsi de la date de clôture de l'appel à films, des dates du festival en ligne et de la cérémonie de remise des prix. Chacun peut continuer à poster ses films sur www.mobilefilmfestival.africa.

« Prenez soin de vous et des autres, restez à la maison, soyez créatifs et vous aurez tout le temps de participer au Mobile Film Festival Africa après la crise sanitaire dû au covid-19. Nous comptons sur vous et vous pourrez compter sur nous pour mettre en avant les talents des cinémas d'Afrique de demain », déclarent les organisateurs.

A en croire leurs propos, cette période de confinement que l'humanité subit est aussi l'opportunité de se retrouver en famille, en couples, entre colocataires ou seul et ainsi d'exprimer sa créativité en inventant des histoires, des scénarios, dans le cadre du Mobile Film Festival, et de pouvoir tourner des films en étant confiné.

A propos du Mobile film festival

Le Mobile Film Festival est un festival français de courts métrages qui propose des films tournés avec un téléphone mobile, d'une durée d'une minute. La participation est libre et l'inscription se fait chaque année sur le site officiel du festival.

Pour la première édition 100% panafricaine, le Mobile Film Festival revient avec les règles qui ont fait son succès : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. Une seule règle spécifique à cette édition, il faut être natif de l'un des cinquante-quatre Etats d'Afrique pour y participer. Le thème est libre et aucune langue de participation n'est imposée aux candidats. Le festival ouvre, ainsi, tous les champs d en termes de genre, de style et d'univers aux jeunes cinéastes.

L'accompagnement des lauréats sera concret et opérationnel à travers des bourses. Notons que ce projet est porté par de nombreux partenaires, notamment : l'Agence française du développement, l'Institut français, la Saison Africa 2020, TV5 Monde, RFI, France 24, Voxafrica, Trace, festival Tazama, Yebo, Sacem...