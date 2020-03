Sénégal: Amath soumaré, expert en intelligence économique, sur la posture des sénégalais face au coronavirus - «L'indiscipline notoire doit être considérée comme de la criminalité»

Il faudrait considérer les personnes qui refusent de respecter les mesures barrières contre le coronavirus établies par les autorités comme des criminels. C'est la conviction de l'expert en intelligence économique et développement, Amath Soumaré. Invité à l'émission Objection de la radio Sud Fm d'hier, dimanche 22 mars, l'expert en Tic a recommandé un emprisonnement de 10 ans pour tous les récalcitrants aux mesures de prévention contre la propagation du Covid-19.

Les mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus, notamment les interdictions de tout rassemblement, prises par les autorités du pays, sont mises à rude épreuve au Sénégal. Le refus de certains Sénégalais de respecter l'interdiction de rassemblement n'agrée pas l'invité de l'émission Objection de la radio privée Sud Fm du dimanche 22 mars dernier.

En effet, Amath Soumaré, expert en intelligence économique et développement et en Technologie de l'information et de la communication (Tic) s'est offusqué de «l'indiscipline notoire» constatée dans le pays, suite aux mesures de prévention édictées par les autorités. Pour lui, «quelqu'un qui ne respecte pas les mesures de prévention, c'est un crime. Vous ne pouvez pas infecter et faire mourir des gens qui n'ont rien à voir de votre truc. C'est de l'indiscipline notoire. Ça doit être considéré comme de la criminalité pour celui qui ne respecte pas les choses».

Il reste convaincu que c'est cette indiscipline et ce manque de prise au sérieux de la maladie qui ont valu à l'Italie et à la France ce niveau de contamination, faisant de l'Italie l'épicentre de la pandémie. Par conséquent, l'invité du journaliste Baye Oumar Guèye pense qu'il faut «des mesures coercitives très fortes», à savoir une condamnation de 10 ans pour toutes ces personnes qui refusent d'avoir un «esprit de civisme et de patriotisme».

Pour venir à bout de cette pandémie au Covid-19, M. Soumaré trouve qu'il faut prendre l'exemple de la Chine. Il est d'avis que «c'est le seul exemple qu'on a vu aujourd'hui, avec le milliard de personnes qu'ils ont, comment ils ont réglé le problème avec la discipline. Aujourd'hui, ils ont stabilisé le virus, ils sont en train d'aider les autres».

Le spécialiste en Tic est, par ailleurs, revenu sur l'impact de la pandémie sur l'économie sénégalaise, fortement marqué par le secteur informel. Il estime que les vendeurs ambulants ne pourront plus vendre dans la rue car ils auront des problèmes pour obtenir des marchandises. Par conséquent, il pense qu'il faut répertorier toutes ces personnes qui sont dans l'informel pour les aider à pouvoir nourrir leurs familles le temps de venir à bout de cette maladie.