Sénégal: Lutte contre le coronavirus au pays - Vision républicaine appelle à l'unité autour de Macky Sall

L'union fait la force, semble dire le mouvement Vision républicaine pour l'émergence.

Dans un communiqué parvenu à Sud quotidien hier, dimanche 23 mars, ledit mouvement qui salue auparavant les mesures prises par le chef de l'Etat, dans la riposte contre l'épidémie à Covid-19 qui perturbe le monde entier, lance un appel à la population.

Dans la note, le mouvement allié de la mouvance présidentielle, «appelle aussi à la conscience et à la responsabilité de tous les Sénégalais pour faire bloc autour du Président de la République afin de surmonter les défis présents et à venir qui se posent à nous sur le chemin de l'émergence». Pour cause, les camarades d'Oumar Badiane, coordonnateur dudit mouvement, pensent que le contexte le demande. Pour eux, «il y a des moments dans une nation où tout le monde doit se regrouper autour d'un seul et même objectif ; pour l'intérêt général. Parce que se démarquer expose à des dangers auxquels personne ne pourra échapper. Des moments comme on en vit actuellement avec l'apparition du coronavirus dans notre pays.

La situation sanitaire actuelle du Sénégal nécessite plus que jamais de fédérer nos forces et moyens, d'avoir une union des cœurs et des esprits». Le mouvement Vision républicaine pour l'émergence a, par ailleurs, salué l'adhésion des Sénégalais à toutes les mesures prises par le président Macky Sall pour lutter csontre la propagation de la pandémie à Coronavirus.