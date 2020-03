Sénégal: Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé, alerte - "Le virus est en train de circuler»

A la lecture des trois cas communautaires enregistrés par le Sénégal samedi dernier, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a estimé que «l'épidémie a changé de physionomie, pour dire, soutient Abdoulaye Diouf Sarr, que le virus est en train de circuler»

Vendredi 20 mars : le Sénégal enregistre neuf (09) nouveaux cas, totalisant ainsi 47 cas depuis le 2 mars, jour de l'apparition du premier cas dans le pays. Les informations du samedi 21 mars, fournies par le ministre de la Santé et de l'Action, à l'occasion de sa traditionnelle déclaration sur la situation, change la donne dans la gestion.

En effet, la pandémie a pris une autre tournure avec les 03 cas communautaires sur les 09 nouveaux cas encore annoncés. La source de transmission communautaire est inconnue. Aucun lien épidémiologique ne peut-être établi. Ce qui fait dire au ministre de la Santé et de l'Action sociale, invité du journal télévisé de la RTS, que «le virus est en train de circuler». Abdoulaye Diouf Sarr soutient que : «l'épidémie a changé de physionomie. Nous étions dans une logique de contamination dans un cluster. A la date du samedi 21 mars, la donne a changé pour avoir des cas isolés de transmission».

Aucune tolérance ne doit être permise

L'urgence réside, dit-il, désormais sur la recherche de l'origine de la contamination. A l'aune de cette nouvelle situation dans le pays, le ministre de la Santé estime qu'«aucune tolérance ne doit être permise dans l'application des mesures prises par le chef de l'Etat, sur recommandations du comité national de gestion des épidémies».

Macky Sall, rappelons-le, a pris des mesures telles que l'interdiction, pendant un mois, des rassemblements et manifestations, la fermeture des écoles et universités pendant 03 semaines, en plus des frontières terrestres et aériens. L'option d'aller au-delà des actuelles mesures doit être envisagée, selon le ministre Diouf Sarr. Au micro de la Rts, il soutient : «il faut même envisager de prendre un certain nombre de mesures pour renforcer. La riposte doit être communautaire pour barrer la circulation du virus».

Travailler dans l'hypothèse pessimiste

Si l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) très bien outillé, selon le ministre, va entrer dans le processus de détection du virus, Abdoulaye Diouf Sarr informe tout de même qu'il «faut travailler dans l'hypothèse pessimiste. Il faut stopper l'épidémie en ayant une posture pessimiste. Si on est trop optimiste, on dort sur nos lauriers, on ne gagnera pas généralement la guerre». Dans ces circonstances, indique-t-il, «on doit se lever comme un seul homme pour stopper le virus. Il faut limiter les rassemblements, les déplacements et adopter des attitudes d'hygiène».

Doter les structures à la base de moyens matériels

Tout en les félicitant et encourageant, le ministre de la santé et de l'action sociale annonce que «toutes les dispositions seront prises pour doter les structures à la base de moyens matériels. Le combat n'est plus seulement médical, mais aussi communautaire». A la considération de la situation, Diouf Sarr en appelle à la responsabilité des leaders d'opinion pour un formatage de la conscience collective. «C'est un combat multisectoriel. Tous les compartiments de l'Etat seront utilisés pour combattre le Covid-19. Il faut accentuer la communication de masse», conclu-t-il.