Sénégal: Pikine - Abdoulaye Thimbo lance le plan de riposte départemental

Le maire de la ville de Pikine n'a pas dérogé à la règle. A l'instar des autres villes du Sénégal, le maire Abdoulaye Thimbo avec le bureau municipal a procédé à la remise au préfet du département Moustapha Ndiaye d'un important lot de matériel d'hygiène et de produits d'entretien pour le lancement du plan riposte départemental édicté par la région médical. Il s'agit de la première phase qui consiste à équiper les services déconcentrés du département de matériel de désinfectant pour faire face à la covid19.

En à croire Abdoulaye Thimbo, c'est une première phase d'un coût de 10 millions. «C'est un première contribution de la ville contre la pandémie. La ville de Pikine, à travers son conseil municipal, s'est engagée dans la lutte que l'Etat est en train de mener. C'est une première dotation que nous remettons au préfet. Et la première cible actuelle est l'ensemble des lieux publics du département qui sont dans le département, les 4 districts sanitaires, la préfecture et ses sous-préfectures, l'inspection d'académie et ses IEF, mais aussi la croix rouge départementale. Les bâtiments de service recevant du public sont tous concernés», informe Abdoulaye Thimbo.

Et de poursuivre pour annoncer, «nous avons déjà dégagé 10 millions et dés demain, nous allons nous réunir avec le percepteur pour préparer la grande offensive dans l'ensemble des communes du département en relation avec les maires suivant les recommandations de la région médicale et dégager une grosse enveloppe financière dans la 2ème phase comme contribution de la ville au niveau du ministère de la santé et de l'action sociale», renseigne l'édile de la ville.

Pour le préfet du département, ce geste va contribuer au plan de riposte. «C'est un soutien à la mise en œuvre du plan d'actions de lutte que le comité départemental de gestion des épidémies a mis en place. C'est un acte symbolique très significatif qui vient de nous conforter pour cette lutte», a indiqué Moustapha Ndiaye qui poursuit sur l'impact positif du matériel d'hygiène dans les lieux recevant du public. «Les services déconcentrés continuent de recevoir les usagers de l'administration publique et continuent de contenir les agents. C'est une aubaine pour doter ces services de matériel d'hygiène pour les permettre de travailler tranquillement et de rester protéger», rassure le préfet sur le dispatching.

Le préfet a aussi invité les populations à s'engager dans la lutte dans une collaboration franche. Il a également exhorté les 3 imams «récalcitrants» à respecter les mesures du gouverneur sur la fermeture temporaire des mosquées afin de limiter la propagation du virus dans les regroupements.