Sénégal: Covid-19 - 20 nouveaux cas en 48h dont 03 cas communautaires

Entre samedi et dimanche, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé vingt (20) nouveaux cas sur 116 tests virologiques réalisés. Le Sénégal compte désormais 67 cas déclarés positifs répartis dans 05 régions (Dakar, Diourbel, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor), dont cinq guéris et 62 encore sous traitement. Par ailleurs, le ministère de la Santé a décidé d'augmenter les structures de prise en charge en réponse aux éventuels nouveaux cas annoncés par Dr Abdoulaye Bousso.

20 cas revenus positifs : c'est le résultat des examens virologiques sur 116 tests réalisés par le ministère de la Santé entre samedi 21 et dimanche 22 mars. Il s'agit de 11 cas importés, 01 cas contact rattaché au patient N°5 déclaré positif le 11 mars, 5 cas contacts suivis et 03 cas communautaires issus de la transmission communautaire. Ces derniers ne connaissent pas l'origine de la contamination. En 48 heures, le bilan s'est alourdi passant de 47 à 67 cas déclarés positifs, dont cinq guéris et 62 encore sous traitement.

5 régions touchées

Il faudra désormais compter cinq (05) le nombre de régions touchées par la maladie à coronavirus. Le Covid-19 était jusqu'ici circonscrit dans les régions de Dakar avec ses nombreux cas importés et Diourbel précisément à Touba, ville où le patient «modou-modou» a contaminé une vingtaine de personnes. Thiès principalement à Mbour, Saint-Louis et Ziguinchor ont enregistré, le temps d'un week-end, des cas déclarés positifs.

Les cas sont répartis dans 5 régions Dakar. On peut valablement dire que le virus est au niveau du pays. Ce qui amène à la prise de conscience des populations au respect des mesures édictées», a déclaré Dr Abdoulaye Bousso, hier, dimanche 22 mars, à l'occasion de la traditionnelle déclaration du ministère.

Bon état médical des patients

Par ailleurs, Dr Abdoulaye Bousso a fait le point sur l'évolution de la situation des personnes atteintes du Covid-19. Il a confié : «nous avons la chance que les patients pris en charge, sont dans un bon état médical. Nous n'avons pas eu de cas grave, mais il est important que les mesures soient respectées ». De manière plus rassurante, il soutient : « ils se portent mieux, avec une perspective de guérison dans les jours à venir ».

Plus 1000 contacts suivis

Si la maladie fait sa mue, il n'en demeure pas moins que les efforts sont multipliés dans le cadre du suivi des personnes supposées être en contact avec les cas déclarés positifs. Le directeur général du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) a fait savoir que le ministère est en train de suivre plus de 1000 personnes. «Nous suivons actuellement plus de 1000 contacts. 969 contacts sont déjà sortis. Il s'agit de personnes contacts liées au quatre (04) premiers patients que nous avons eus. Aucun de ces contacts n'a été contaminé secondairement. C'est un élément important dans le suivi des contacts. Nous avons plus de 1000 personnes qui sont en train d'être suivies», a souligné Dr Bousso. Non sans informer que «les investigations sont en cours pour les cas d'aujourd'hui (hier, Ndlr). Ils seront suivis».

Il faut s'attendre à de nouveaux cas

A l'aune du profil épidémiologique notamment avec les 03 cas communautaires enregistrés samedi dernier, Dr Abdoulaye Bousso dit qu'il « faut s'attendre à ce qu'il est de nouveaux cas sur les deux semaines à venir». Non sans laisser entendre que les

«mesures prises de limitation des mouvements, de fermeture de l'aéroport auront des effets d'ici une quinzaine de jours, en application de la règle d'incubation. Il faut s'attendre à de nouveaux cas».

Augmentation des sites de prise en charge

Dans le cadre de l'intensification de la lutte contre le Covid-19, le ministère de la Santé a décidé d'augmenter les structures de prise en charge des personnes testées positives. En plus du département des maladies infectieuses de l'hôpital Fann, le centre de santé de Darou Marnan et l'extension de l'hôpital de Diamniadio, le centre hospitalier régional de Ziguinchor est désormais dédié à la prise en charge des malades en raison du patient testé positif. En plus, les capacités de prise en charge seront augmentées au niveau de Saint-Louis, Kaolack et Thiès. «La structure de santé où ont été diagnostiqués les cas de Thiès, va servir de structure de prise en charge. Une structure privée servira de site de prise en charge dans la région de Dakar», annonce Dr Bousso. Il fait savoir dans la foulée, que «l'ensemble des structures de santé sont mobilisées ; leur capacité de prise en charge est en train d'être développée et renforcée. Des équipements sont mis à dispositions aux structures».