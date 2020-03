Sénégal: Premiers cas de contaminations communautaires au pays - Abdoul Mbaye et cie votent le confinement

Les cas de contaminations communautaires évoqués par le ministre de la Santé prouvent que le «danger est imminent» et qu'il urge de prendre des mesures, dès maintenant. C'est la conviction de la Conférence des leaders de la coalition Congrès de la renaissance démocratique (Crd) «And Dekkil Bokk» qui invite les populations à rester chez elles, dans un communiqué parvenu à Sud quotidien.

Le recensement de cas de contaminations communautaires au Sénégal inquiète plus d'un au Sénégal. Cette fois-ci, c'est la Conférence des leaders de la coalition politique, le Congrès de la renaissance démocratique (Crd) «And Dekkil Bokk», qui a tiré la sonnette d'alarme face à l'imminence du danger.

Dans un communiqué parvenu à Sud quotidien, Abdoul Mbaye, leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Thierno Alassane Sall de la République des valeurs (Rv) ou encore Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki, et compagnie trouvent que «l'heure est grave et dans quelques jours, il sera trop tard». Rappelant le communiqué du ministre de la Santé, en date du samedi 21 mars dernier, les leaders du Crd estiment que «le danger est imminent» et que dans les circonstances actuelles, «nous ne pouvons attendre l'aide d'aucun pays».

Pour ce faire, l'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye et ses camarades ont lancé une invite à la population. Pour eux, «rester à la maison, éviter les rassemblements dans les mosquées, à l'occasion des événements religieux, familiaux ou autres, est une exigence de protection de soi et surtout, un devoir de préservation de la vie humaine qui est sacrée. C'est à la fois un devoir citoyen et une obligation de croyant ; et notre responsabilité individuelle et collective est interpelée devant l'histoire».

Citant, par ailleurs, les exemples des pays fortement touchés par la pandémie, la Conférence des leaders du Crd prévient que «l'expérience en cours nous renseigne que les peuples qui ont tardé à prendre la pleine mesure de cette pandémie le paient immédiatement : l'Italie, la France et l'Espagne subissent des confinements que même les deux guerres mondiales n'avaient pas pu leur imposer. Cet ennemi invisible qui éprouve aujourd'hui des pays aussi puissants que la Chine, l'Italie ou la France, plus équipés et mieux préparés pour affronter des catastrophes a maintenant atteint notre pays et ses voisins limitrophes».