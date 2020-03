Sénégal: Lutte contre la propagation du coronavirus - La police nationale prête pour le confinement des localités

Dans une note circulaire intitulée «Plan de mobilisation de la Police nationale dans la lutte contre le covid-19», le directeur général de la Police nationale a décidé de prendre des mesures pour «se préparer aux éventuelles décisions de confinement des localités».

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : la Police nationale n'est pas en reste. Elle s'engage dans le cadre d'un « Plan de mobilisation de la Police nationale dans la lutte contre le covid-19 ».

Dans une note parvenue à notre rédaction, le directeur général de la Police nationale a pris plusieurs dispositions «aux fins d'assurer un bon suivi des importantes mesures prises au niveau central et local par les cellules de crise, de faire face à tout trouble à l'ordre public, (... ) pour se préparer aux éventuelles décisions de confinement des localités».

Dans le document, Ousmane Sy demande aux différents commissaires de «consigner tout le personnel de la Direction générale de la Police nationale sous leurs ordres à partir du lundi 23 mars 2020 à minuit jusqu'à nouvel ordre ». Tout comme, il demande également aux directions de la Sécurité publique de «suspendre les dépôts de la carte nationale d'identité nationale et des services non essentiels», de «mobiliser et évaluer le matériel organique de chaque commissariat et faire une expression des besoins si nécessaires (amendement, bouclier, casque, grenade etc.)», «d'instruire la compagne de circulation de Dakar, de prendre en charge la fluidité dans le ressort de la compétence du SRSP avec une occupation rationnelle de l'espace» mais aussi de «renforcer les corps urbains par les éléments des autres bureaux des différents commissariats afin de disposer d'un effectif plus conséquent».

Allant plus loin, le directeur général de la Police nationale a appelé les autres directions et services de «se conformer aux dispositions contenues dans la note circulaire du 16 mars 2020» et de «faire respecter aux personnels les mesures sanitaires prescrites». Non sans leur demander de lui transmettre «au plus tard le lundi 23 mars 2020 à 12 heures les effectifs déployables, dans le dispositif de lutte contre le covid-19 de la Police nationale en tenant compte de la restriction exigée des servitudes non essentielles». «J'attache un réel prix à l'observation scrupuleuses des mesures sus définies dont l'effet final est de disposer d'un effectif fort afin de faire face aux réels menacent qui pèsent sur l'ordre public et la stabilité du pays», a souligné Ousmane Sy.

Selon lui, «le Sénégal fait face à l'image de la communauté internationale, à cette pandémie du coronavirus dont la propagation commence à devenir inquiétante». Par conséquent, «la Police nationale, soutient-il, doit en conséquence se préparer à une montée en puissance dans son déploiement aussi bien au niveau des frontières qu'au niveau de toutes les localités où un besoin de sécurité se signalera ».