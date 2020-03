Sénégal: Riposte contre le Covid-19 - La Douane sénégalaise apporte sa contribution

Dans le cadre de la riposte contre le Coronavirus, la Douane sénégalaise se joint à l'élan de solidarité national, d'accompagnement, de sensibilisation et de prévention sous l'égide du Comité national de gestion des épidémies(Cnge) sur instruction du chef de l'Etat, Macky Sall.

«En plus de sa contribution au Budget national qui est la principale source de financement de toutes les actions de l'Etat y compris les initiatives de santé et de riposte aux épidémies, l' l'Administration des Douanes a dégagé une enveloppe solidaire et symbolique ainsi qu'un don en matériel pour soutenir le Comité chargé de la collecte des dons et l'hôpital d'enfants Albert Royer », renseigne la Douane dans un communiqué.

Le don qui regroupe les contributions de l'Amicale des inspecteurs et officiers de la Douane (Aiod), de l'Association d'entraide des agents de la Douane pour la Oumra et le Pèlerinage et un prélèvement sur le fonds des œuvres sociales a été remis ce samedi 21 mars 2020 au Ministère de la Santé et de l'Action sociale.

En rapport avec les structures compétentes, la Direction générale des Douanes a mis les agents et les unités en alerte pour le respect strict des consignes sanitaires édictées par le personnel médical pour prévenir le coronavirus.«Une campagne de sensibilisation pilotée par le Bureau des Affaires sociales, culturelles et sportives est en cours d'exécution.

Elle cible l'ensemble des agents plus particulièrement les Unités de première ligne qui sont en contact permanent avec le flux de personnes et de marchandises. D'ailleurs ces agents sont dotés d'équipements de protection individuelle et ont reçu l'ordre de rester attentifs aux recommandations des personnels compétents en la matière et de vulgariser les bonnes pratiques dans les Unités douanières et au sein de leurs familles », ajoute la même source.

Par ailleurs, la Direction générale des Douanes envisage dès cette semaine, de mettre en branle le télétravail pour réduire au minimum les contacts dans ses différents services. Pour cela, la Douane va s'appuyer sur sa plateforme numérique développée par la Direction des systèmes informatiques douaniers et sur toutes autres opportunités de techniques d'e-travail disponibles au Sénégal. Aussi la présence physique des usagers sera réduite au strict minimum par une optimisation de la dématérialisation des procédures de dédouanement.

La Douane invite les usagers et les partenaires à se conformer aux dispositions prises en faisant recours à la messagerie Gainde, la messagerie instantanée, le téléphone et le mail de la Douane.Le Centre médico-social de la Douane sis à Colobane à Dakar qui intègre bien le dispositif de riposte est également mobilisé pour des actions de sensibilisation, d'aide et d'assistance.