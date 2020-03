Cote d'Ivoire: Banques et établissements financiers - L'association rassure les populations de la prise des dispositions hygiéniques

Depuis quelque temps, l'actualité nationale et internationale est dominée par l'apparition de la maladie à coronavirus (Covid-19).

Pour faire face à cette pandémie, outre les mesures prises par le gouvernement, des entreprises prennent également les leurs. Ce, pour protéger les populations et également leur permettre de bénéficier des services dans les conditions d'hygiène.

Dans ce cadre, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (Apbef-Ci) tient à rassurer les populations que ses membres ont pris les mesures de sécurité et d'hygiène en vue de permettre à la clientèle d'effectuer sereinement leurs différentes opérations.Dans un communiqué, elle les informe que toutes les dispositions sont mises en œuvre pour maintenir la continuité des activités et le traitement des opérations dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.

Par ailleurs, elle invite la population au respect des mesures prises dans les établissements de crédit et recommande d'éviter autant que possible les déplacements non essentiels sur les sites par l'utilisation des nouvelles technologies, notamment le e-banking, le sms-banking, le téléphone, le courrier électronique et les paiements par cartes bancaires ou par chèque, l'objectif étant de réduire les concentrations de personnes et de recourir le moins possible à la manipulation des billets de banque.