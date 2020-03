Cote d'Ivoire: Autonomisation des femmes par l'entreprenariat - L'Agence Côte d'Ivoire PME et la Fondation AfricanWomen Initiatives (AWI) font cause commune

« L'Agence Côte d'Ivoire PME et la Fondation AfricanWomen Initiatives (AWI), organisation non gouvernementale à but non lucratif, sont heureuses d'annoncer la signature d'une convention de partenariat portant sur un accompagnement technique de l'Agence à la Fondation AWI, dans le cadre de ses projets et activités en faveur de l'autonomisation des femmes en milieu rural et urbain », rapporte une note de l'Agence Côte d'Ivoire Pme dont Fratmat.info a reçu copie, ce lundi 23 mars 2020.

L'Agence CI PME continue ainsi conformément à sa mission de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des PME et de l'entrepreneuriat à soutenir l'écosystème entrepreneurial féminin par l'appui à la formalisation des femmes entrepreneures, le développement de la compétitivité et de la croissance de leurs activités et la création d'emplois durables.

Dans les trois (3) prochaines années, l'Agence CI PME et la Fondation AWI contribueront ainsi à accompagner les femmes dans leurs actions de création d'activités génératrices de revenus par le renforcement de leurs capacités techniques et managériales et le développement de la culture entrepreneuriale.

M. Salimou Bamba, Directeur Général de l'Agence CI PME et Mme Mariam Fadiga FOFANA, Présidente de la Fondation AWI représentée à cette signature de convention par M.Arnaud BONI, Coordonnateur Chef de projet confirment au travers de ce partenariat le rôle majeur des femmes pour une croissance inclusive tel que mentionné par le Premier Ministre en ces termes« L'autonomisation des femmes est quelque chose d'une grande importance. Tout le monde sait la contribution inestimable que peuvent apporter les femmes ayant un revenu, tant au niveau de l'éducation des enfants que dans le soutien général à la famille.»

Cette signature de convention qui s'est déroulée le 3 mars 2020, mois dédié à la célébration de la Journée Internationale des Femmes marque l'engagement affiché de l'Agence CI PME et de la Fondation AWI à œuvrer ensemble pour l'entreprenariat féminin en faveur du développement social inclusif, et ce, en droite ligne avec le Plan Social du Gouvernement 2019-2020 visant à intensifier l'action sociale gouvernementale par le développement d'activités d'autonomisation en faveur des jeunes et des femmes.