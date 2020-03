Tunisie: Coronavirus | Affaire du chercheur tuniso-allemand - Un peu de rigueur, S.V.P. !

Manifestement, l'amateurisme a gangrené nos sphères décisionnelles. Avant de prendre contact avec ce chercheur, une petite analyse du document (e-mail sur Gmail, absence de site Web de l'entreprise en question et annonce d'un « produit préventif et médicamenteux ») adressé à la présidence de la République tunisienne et une petite recherche d'investigation sur cette P.M.E. auraient été bénéfiques.

L'Etat tunisien a les moyens pour effectuer une enquête en amont... Et distinguer le bon grain de l'ivraie. En effet, douze euros peuvent permettre l'accès au registre de commerce de cette entreprise : une boîte qui serait en « veilleuse », dont l'activité flirte avec le zéro du Khawarezmi, selon une publication de Houssem Hamrita (un ressortissant tunisien résidant dans la République fédérale d'Allemagne) sur les réseaux socio-numériques.

Sinon, on nous a promis une déclaration officielle des autorités allemandes, aujourd'hui, concernant ces inventions abracadabrantesque (tests de dépistage pour les cas asymptotiques et un « produit préventif et médicamenteux »).

Pour le moment, en tant que journaliste spécialisé en « géopolitique et actualité internationale », je n'ai rien vu venir...

La chancelière Angela Merkel s'est mise en quarantaine et elle attend quelques jours pour effectuer le dépistage du Covid-19: elle est suspectée d'avoir chopé le virus de son médecin, le vendredi dernier. Et bien avant sa mise en quatorzaine, « Mutti » Merkel a interdit tous les rassemblements de plus de deux personnes et fermé les restaurants et les cafés au pays de Goethe.

Trêve de délires... Vous pensez une seule seconde que les autorités sanitaires et les renseignements allemands seraient restés les bras croisés devant un tel oiseau rare ?

S'il vous plaît , soyons sérieux... !

Je pleure mon pays qui espère effectuer 10.000 tests de dépistage de nouveau coronavirus « Covid-19 », selon la déclaration de notre chef du gouvernement, alors qu'au pays d'accueil de ce chercheur tuniso-allemand -- titulaire d'un diplôme en informatique -- , on pratique déjà 160.000 tests par semaine.

Fin De La Blague !