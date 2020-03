Cameroun: Yaoundé - La grande prière de vendredi suspendue

La décision a été prise par les dirigeants des grandes mosquées, à l'effet d'éviter les grands rassemblements. Elle peut être renouvelée après deux semaines.

Nous sommes vendredi 20 mars 2020. Il est 13h15, quelques fidèles rodent autour de la mosquée de Tsinga. Silence dans les parages. Les vigiles font des tours pour passer l'information aux fidèles. « Il n'y a pas de prière de vendredi. Rentrez prier chez vous !», avance un personnel du Complexe islamique de Tsinga. Une grande première depuis la création du Complexe islamique de Tsinga. Selon l'imam du Complexe, Bouba Goïgoï, cette mosquée qui rassemble d'habitude 7000 à 10.000 personnes pour la grande prière de vendredi ne saurait limiter l'affluence à 50 personnes. « On ne peut pas limiter le nombre de ceux qui vont prier à 50. Et ceux qui vont rester dehors, nous ne pouvons les chasser.

Il est impossible pour nous. Voilà pourquoi nous avons demandé la fermeture de la mosquée pour la grande prière. Chacun doit prier chez lui », assure Bouba Goïgoï. Selon notre source, la décision est applicable pour deux semaines et peut être renouvelable. De la mosquée d'Essos, à la mosquée d'Etoudi et autres grandes moquées de Yaoundé, cette décision est la même. Pour les prières quotidiennes, le nombre de fidèles est limité dans les mosquées. La distance considérable entre les fidèles. Aussi, l'ambiance n'est plus la même dans les moquées. Plus de prédications, plus de conférences, plus de lecture de Coran... Les dirigeants ont fixé de nouvelles règles : « on vient uniquement pour prier et partir dès que la prière s'achève ». Quant aux fidèles, la pandémie de coronavirus est une rude épreuve pour la communauté musulmane. Surtout lorsqu'elle touche aux règles de prières. « C'était difficile d'accepter, mais chacun de nous doit le faire parce que c'est pour l'intérêt de tous », soutient Aminou Ahmadou, un fidèle musulman.