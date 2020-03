Soudan: Experts - Déclaration de l'Etat d'Urgence Exceptionnel du Droit Constitutionnel de l'Exécutif

Khartoum — 2020 (SUNA)- Les Experts Juridiques ont affirmé que la Déclaration de l'Etat d'Urgence Exceptionnel est un Droit Constitutionnel du Pouvoir Exécutif de Protéger les Citoyens contre les Dangers, affirmant que l'Ordre d'Urgence doit être pour une Période de Temps Spécifique qui peut être Renouvelable Chaque Fois que Nécessaire.

Zohal Al-Amin, Experte en Droit International, a déclaré que déclarer l'Etat d'Urgence Exceptionnel était un Droit Constitutionnel pour le Président du Pouvoir Exécutif afin d'assurer la Santé et la Sécurité des Citoyens.

Elle a ajouté dans une déclaration faite à la SUNA que toutes les Constitutions stipulent le Droit de l'Autorité Exécutive de déclarer l'Etat d'Urgence à titre Exceptionnel même Sans faire Référence à la Législature (Parlement) dans le cas où la Situation menace la Sécurité des Citoyens, à condition que le Législateur doit être informé Ultérieurement des Motifs de la Déclaration.

Elle a expliqué que le Document Constitutionnel donne au Président du Pouvoir Exécutif le Droit de Déclarer l'Etat d'Urgence, à Condition qu'il soit Déterminé par un Délai Précis.

De son côté, l'Expert Juridique et Directeur du Centre International des Droits de l'Homme de Khartoum, le Dr Ahmed Al-Mufti, a affirmé que la Déclaration d'un Etat d'Urgence Sanitaire pour Parer aux Coronavirus a des Justifications Constitutionnelles Incontestées, ce qui signifie que le Gouvernement a le Droit de Déclarer l'Etat d'Urgence Sanitaire et le Couvre-Feu en Raison de la Pandémie.

Le Dr Al-Mufti a déclaré que la mise en œuvre de l'Ordonnance d'Urgence Sanitaire sur le Terrain devrait prendre en compte un Certain Nombre de Procédures concernant les Institutions d'Intérêt Public pour les Citoyens et atteindre les Objectifs de Santé sans Nuire au Citoyen.

De son côté, la Présidente de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, Hurriyah Ismail a déclaré que le Gouvernement pourrait imposer un Etat d'Urgence Sanitaire et un Couvre-Feu pour empêcher la Propagation des Coronavirus, étant donné que la Vie Humaine est en Danger et qu'une Personne a Droit à la Vie et à la Santé.

Elle a ajouté dans une déclaration à SUNA que les Mesures prises pour éviter l'Infection par le Coronavirus sont Obligatoires conformément aux Lois sur les Droits de l'Homme et aux Normes Régionales et Internationales, étant donné que la Vie et la Santé Humaines sont un Précurseur de Toutes les Autres Activités de la Vie.