Maroc: Reims - Yunis Abdelhamid parle de ses étincelantes performances malgré son âge

A 32 ans, Yunis Abdelhamid n'a rien perdu de forme. Cette saison, le défenseur marocain a participé à 33 matchs et marqué 3 buts en Ligue 1 avec Reims et impressionne par son calme et sa sérénité. Avec 66 titularisations consécutives, depuis le retour du club champenois en Ligue 1 en 2018, Abdelhamid s'est confié sur ses performances.

« Un secret ? Il n'y en a pas. J'ai toujours aimé travailler et apprendre dans tous les domaines. A Reims, la cellule performance m'a donné le goût de l'effort et de la recherche en termes de performances. J'essaie de me connaître, trouver ce qui peut m'aider dans l'alimentation ou dans la récupération. J'ai du matériel spécifique pour faire mes étirements à la maison », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Le Figaro.

Très en forme, l'arrière marocain ne se fixe pas de limite et espère garder sa forme au retour de la compétition.

« Je suis dans cet état d'esprit là, je ne me fixe pas de limite. Je cherche toujours à m'améliorer, à être le plus en forme possible et le meilleur possible pour mon équipe. J'espère que je continuerai sur ma lancée quand tout reviendra à la normale. Je me prépare pour être prêt », confie-t-il.

Pour le moment, Yunis Abdelhamid est également en confinement comme tous les autres joueurs à cause de la pandémie du coronavirus.