Afrique: Plus de 600 cas confirmés de COVID-19 dans le continent

Plus de 600 cas de COVID-19 ont été confirmés dans 34 pays d'Afrique au 19 mars, contre 147 cas il y a une semaine. Bien que la région ait connu une augmentation significative des cas confirmés récemment, il y a encore moins de cas que dans d'autres parties du monde.

"L'évolution rapide de COVID-19 en Afrique est profondément inquiétante et constitue un signal clair pour l'action," a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique. "Mais nous pouvons encore changer le cours de cette pandémie. Les gouvernements doivent faire appel à toutes leurs ressources et capacités et renforcer leur réponse."

Douze pays de la région africaine connaissent aujourd'hui une transmission locale. Il est crucial que les gouvernements empêchent la transmission locale d'évoluer vers le pire scénario de transmission communautaire durable et généralisée. Un tel scénario constituera un défi majeur pour les pays dont les systèmes de santé sont faibles.

"L'Afrique peut tirer des enseignements de l'expérience d'autres pays qui ont connu une forte diminution des cas de COVID-19 en intensifiant rapidement les tests, en isolant les cas et en assurant un suivi méticuleux des contacts," a déclaré le Dr Moeti.

Comprendre comment la pandémie COVID-19 va évoluer en Afrique est encore un travail en cours. La réponse devra être adaptée au contexte africain - la démographie du continent est très différente de celle de la Chine, de l'Europe et des États-Unis. L'Afrique a la population la plus jeune du monde et il semble que les personnes âgées soient plus vulnérables à la COVID-19. Toutefois, une analyse préliminaire montre que les personnes souffrant de maladies sous-jacentes sont plus exposées. Dans toute la région, près de 26 millions de personnes vivent avec le VIH. Plus de 58 millions d'enfants présentent un retard de croissance dû à la malnutrition. Il est donc possible que les jeunes soient plus à risque en Afrique que dans d'autres régions du monde.

L'OMS soutient les gouvernements dans la détection précoce en fournissant des kits de test COVID-19 aux pays africains, en formant des techniciens de laboratoire et en renforçant la surveillance dans les communautés. Quarante-cinq pays d'Afrique peuvent désormais effectuer des tests COVID-19 : au début de l'épidémie, seuls deux d'entre eux pouvaient le faire. L'OMS apporte également un soutien à distance aux pays touchés pour l'utilisation d'outils de données électroniques, afin que les autorités sanitaires nationales puissent mieux comprendre l'épidémie dans leur pays. Des équipements de protection individuelle ont été expédiés dans 24 pays, et un deuxième envoi est en préparation pour les pays où des cas ont été confirmés.

"COVID-19 est l'un des plus grands défis sanitaires auxquels l'Afrique a été confrontée en une génération," a déclaré le Dr Moeti. "Nous ne pouvons arrêter ce virus que par la solidarité. Et le monde se rassemble. Les donateurs se mobilisent et fournissent des fonds tandis que le secteur privé de nombreux pays offre également son soutien."

Les leçons tirées de la lutte contre les épidémies précédentes sont utilisées comme base pour y répondre.

Les mesures préventives de base prises par les individus et les communautés restent l'outil le plus puissant pour empêcher la propagation de la COVID-19. C'est pourquoi l'OMS aide les autorités locales à élaborer des messages radio et des spots télévisés pour informer le public sur les risques de COVID-19 et sur les mesures à prendre. L'OMS gère également les rumeurs dans tous les pays touchés et aide les pays à mettre en place des centres d'appel et des lignes d'assistance téléphonique pour que le public soit informé.