Afrique: Coup de coude et autres mesures pour empêcher la propagation de Covid-19

"Prestation de serment de 35 ministres et dix députés du nouveau cabinet du Sud-Soudan le 16 mars."

Le cabinet du gouvernement de transition d'unité nationale du Sud-Soudan, revitalisé, a prêté serment à la State House de Juba, lors d'une cérémonie clairement marquée par les précautions prises face à la pandémie mondiale de Covid-19.

Les 35 ministres, dont huit femmes, et les dix vice-ministres ont pris leurs engagements en présence du président Salva Kiir, du premier vice-président Riek Machar et des quatre autres vice-présidents, mais avec beaucoup moins de fanfare que lors de la prestation de serment de la présidence de transition le 22 février.

Le masque facial inhabituel a pu être repéré parmi les participants à l'événement, tout comme quelques poignées de main et étreintes instinctives avant d'être rapidement remplacé par les salutations en vogue de coups de coude.

"Bienvenue à une cérémonie où nous ne pouvons pas nous congratuler correctement," a remarqué le président.

Bien que la représentation politique de 35 % des femmes à tous les niveaux politiques n'ait pas été pleinement respectée (les huit femmes représentent 23 % de l'ensemble des ministres), deux femmes ont occupé les postes de ministre de la défense et des anciens combattants (Angelina Teny) et de ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale (Beatrice Khamisa Wani).

Conservant son poste précédent de ministre des Affaires du Cabinet, Martin Elia Lomuro s'est exprimé au nom de tous ses collègues nouvellement nommés, remerciant le Président pour sa confiance.

"Nous travaillerons dur pour que la guerre ne recommence pas, plus jamais," a-t-il déclaré, faisant écho aux sentiments exprimés par le prêtre chrétien officiant les prières d'ouverture, qui a souligné la nécessité pour le cabinet de "vivre dans l'unité" et "d'être un seul gouvernement, et non deux ou trois ou plus."

En conclusion de cette brève cérémonie, le Président Kiir a déclaré que le Sud-Soudan est toujours (au moment où nous écrivons ces lignes) exempt de Covid-19 et a exhorté chacun à prendre les mesures nécessaires pour essayer de tenir le virus à distance.

"Mes ministres ont beaucoup voyagé. Cette fois-ci, [en prenant des précautions], cela commencera par vous," a-t-il déclaré. En fait, un ministre et un vice-ministre devant prêter serment étaient absents, car ils étaient en auto-isolement.

L'auto-isolement pendant 14 jours, a déclaré le Président, est désormais obligatoire pour les voyageurs arrivant au Sud-Soudan en provenance de tout pays où des cas de Covid-19 ont été confirmés.

Avec la disparition du virus Ebola dans la République démocratique du Congo voisine, la tâche ardue de minimiser l'impact potentiel du Covid-19 au Sud-Soudan, un pays peu préparé à gérer une maladie capable de se propager aussi vite que ce virus, sera probablement l'un des plus grands défis du nouveau gouvernement au cours des prochains mois.

D'autres mesures annoncées pour contenir une éventuelle épidémie de ce virus ont consisté à reporter ou à annuler toute conférence internationale ou autre grand rassemblement social se déroulant normalement dans le pays. Ces grands rassemblements comprennent les services religieux et les activités connexes - à une exception notable annoncée par le président.

"L'arrivée du nouvel archevêque sera un événement important que l'Église [catholique] ne peut pas reporter. J'espère que Dieu nous protégera pour celui-ci."