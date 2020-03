Sénégal: Grand angle/ Sport de glisse-Le pays surfe sur la bonne vague (1/5)

Avec ses 700 km de littoral, ses vagues de classe mondiale et ses nombreuses compétitions qui attirent de nombreux amateurs, le Sénégal s'est incrusté sur la carte des destinations surf. À l'instar de l'Australie, du Brésil, d'Hawaï, de Tahiti, ou encore de l'Indonésie, notre pays veut devenir une référence en matière de sport de glisse et le rêve de nos « riders » est de rejoindre le circuit et de titiller les meilleurs surfeurs du monde.

La mer est agitée en ce matin du mercredi 4 mars. De belles vagues déferlent et s'écrasent sur la plage de la Bceao, à Yoff. Le temps n'est pas propice à la baignade, mais un groupe d'élèves ne se privent pas de titiller l'eau glaciale en mouillant qui leurs pieds qui leurs mains. Un peu en amont, quelques curieux, debout ou assis, observent émerveillés un groupe de huit personnes, cinq femmes et trois hommes, vêtus de combinaisons en néoprène, qui s'apprêtent à affronter les vagues. Avec leurs planches reposant à leurs pieds, on se rend vite compte que ce sont des surfeurs.

Tous des Européens. Mamadou Mbengue, moniteur de surf, commence par rappeler au premier groupe les règles de sécurité. Martha Imarisio, également monitrice, en fait de même avec l'autre groupe. Il s'ensuit un échauffement d'une dizaine de minutes. « Chaque cours commence par une séance d'étirements, c'est pour éviter les blessures et autres crampes », explique le bonhomme, trois fois champion du Sénégal de surf en catégorie minime, cadette et junior entre 2009 et 2011.

Tous les jours, il dispense des cours aux amateurs de glisse venus trouver sur cette plage qui demeure un terrain pour vivre des sensations. Il fait partie des six moniteurs de Malika Surf Camp, une école de surf cofondée par Aziz Kane et Martha Imarisio, un couple de surfeurs passionnés, il y a une décennie, et qui propose plusieurs formules allant de l'initiation au perfectionnement. Touristes et expatriés viennent y prendre des cours. « Le surf est un sport très physique et très complet. Il faut s'armer de patience et de persévérance pour maîtriser l'activité », assure Mamadou Mbengue.

Après quelques explications, les surfeurs se saisissent chacun de sa planche et se jettent à l'eau. À cette heure, impossible d'entrer en collision avec des baigneurs. Le grand rush, ce sont les week-ends avec l'arrivée des surfeurs plus ou moins expérimentés qui, par dizaines, viennent profiter des rouleaux pour glisser.

Ngor, berceau du surf sénégalais

Au Sénégal, le surf a fait ses premiers balbutiements avec la diffusion, en 1966, de « Endless Summer ». Ce film documentaire réalisé par Bruce Brown qui met en scène deux surfeurs, Mike Hynson et Robert August, a placé le Sénégal sur la carte du surf mondial. Ces deux surfeurs parcourent le monde à la recherche de nouveaux spots, de la vague parfaite. Et Ngor où personne n'a jamais vu quelqu'un debout sur une planche constitue la première étape de leur quête qui les a menés en Afrique du Sud, en Australie, à la Nouvelle Zélande, à Tahiti, à Tahiti, Hawaii puis en Californie ... Ngor est ainsi devenu un spot mondialement connu des surfeurs qui viennent de partout pour apprivoiser ses vagues. Cette histoire, tout le monde la connaît. Si le célèbre film a fait connaître ce nouveau sport qui n'était jusque-là que l'apanage des touristes, il a fallu attendre les années 1990, avec la percée d'Oumar Sèye, devenu premier Africain professionnel de surf, pour voir la donne changer.

Aujourd'hui, le surf suscite un intérêt croissant au plan local ; même si l'accès aux planches constitue un obstacle à la démocratisation de ce sport toujours considéré comme un sport de riche. « C'est vrai que le surf n'est pas accessible à tous. La cherté des équipements constitue un frein à la pratique. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter une planche à 400.000 FCfa ou de payer des cours de surf à 10.000 ou 15.000 francs la séance », reconnaît Aziz Kane, secrétaire général adjoint de la Fédération sénégalaise de surf (Fss).

Il n'empêche, le Sénégal est devenu, au fil du temps, une destination privilégiée pour les amoureux de surf. « La pratique du surf attire, chaque année, des centaines voire des milliers de touristes venus de l'Europe à la quête de la meilleure vague. Cela signifie que notre pays commence à occuper une place importante dans le sport de glisse », ajoute-t-il, précisant que le Sénégal est l'un des rares pays à avoir des vagues toute l'année. Où l'on peut surfer 365 jours par an.

Cet engouement pour le Sénégal s'explique, selon Oumar Sèye, par sa géographie, qui offre une des fenêtres de houle très importantes. « Notre pays est devenu une destination privilégiée pour les surfeurs. Nous avons des conditions atmosphériques clémentes, des vagues qui déferlent toute l'année et une houle exceptionnelle en toutes saisons. C'est un atout incommensurable », explique le vice-président de la Fédération sénégalaise de surf. La configuration de notre littoral, dit-il, fait que, quelle que soit la direction du vent, la taille de la houle, il est quasiment toujours possible de trouver un endroit idéal pour surfer. Que l'on soit professionnel ou débutant.

Aujourd'hui, s'il y a un village qui vit bien du surf, c'est Ngor, fait savoir Oumar Sèye. « Presque tous les moniteurs viennent de Ngor. Le Sénégal compte dix clubs-écoles de surf ; chacune dispose de cinq à dix moniteurs. Ils gagnent en moyenne entre 50.000 et 60.000 FCfa par mois alors qu'en France, un moniteur touche 3.000 euros (près de 2 millions de FCfa), sans compter qu'il a la possibilité de monter son propre business. C'est pourquoi, avec la fédération, on compte mettre un brevet d'État qui va permettre aux moniteurs de faire l'hiver ici et de passer l'été en France pour tirer le maximum de profit de leur métier », indique-t-il.