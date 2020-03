Sénégal: Lutte contre le Covid -19-Une équipe d'ingénieurs de l'Esp lance une nouvelle application mobile

Accompagner et faciliter le travail des autorités sanitaires sur la prévention et la sensibilisation du Covid-19. Tel est l'objectif que s'est fixée une équipe d'ingénieurs de l'Ecole supérieure polytechnique (Esp) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) dirigée par Ibrahima Kane. Celle-ci vient de lancer une application mobile disponible sur Playstore et bientôt sur Appstore.

Devant l'évolution de la pandémie du Covid-19, une équipe d'ingénieurs de l'Ecole supérieure polytechnique (Esp) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a mis à profit le digital pour sauver des vies et lutter contre la propagation de la maladie, en déployant sur une plateforme cyber-citoyenne dénommée SunuCity, un portail d'information et de sensibilisation sur le coronavirus au Sénégal, www.covid19.sn.

L'objectif du projet est de faciliter la communication entre les populations et les autorités publiques ou entreprises d'utilité publique. A travers cette application, les populations peuvent signaler plus facilement tout incident ou risque sanitaire qui surviendrait autour d'eux avec la possibilité de géolocalisation, d'ajout de notes vocales et de photos. Selon Ibrahima Kane de l'équipe SunuCorp, un des fondateurs, l'objectif de ce projet est de pouvoir faciliter le travail au ministère de la Santé. « En plus de pouvoir recevoir toute info utile via ce canal, et dans l'éventualité où les centres d'appel deviendraient indisponibles ou débordés, les populations pourront toujours signaler via notre application tout risque sanitaire avec la possibilité de géolocalisation », renseigne M. Kane. Ce dernier précise que cette application vient naturellement en renfort au dispositif déjà lancé par l'autorité sanitaire. Toutes les publications qui seront partagées par le ministère de la Santé sur SunuCity seront disponibles sous forme de TimeLine à l'adresse covid19.sn mais aussi sur l'application mobile.

« A partir d'une console d'administration, les agents du ministère vont voir en temps réel les informations envoyées par les populations et pourront leur répondre directement ou aller les chercher en cas de besoin grâce aux coordonnées Gps », explique le concepteur.

Les jeunes ingénieurs invitent les Sénégalais à aller télécharger l'application, la tester afin de pouvoir leur faire des feedbacks à l'adresse sunucity.com/feedback en vue de son amélioration.

Pour Ibrahima Kane, cette initiative n'est qu'une partie de plusieurs grands projets en cours afin de soutenir de façon citoyenne le service public. Il indique qu'au-delà même de l'épidémie du coronavirus, le ministère de la Santé pourra toujours se servir dans l'avenir de la plateforme dans ses missions de prévention, car les annonces publiées sur SunuCity peuvent être distribuées de façon ciblée géographiquement grâce à la zone de résidence désignée par l'utilisateur lors de son inscription.