Angola: Coronavirus - Partout, les mesures se renforcent pour lutter contre la propagation du Covid-19

"Restez chez vous !". Le mot d'ordre se répand chaque jour un peu plus aux quatre coins de la planète. Les barrages contre le nouveau coronavirus se renforcent ainsi encore plus avec un confinement général notamment en Grèce, afin de s'épargner la catastrophe vécue par l'Italie, qui a de nouveau dénombré plus de 600 morts en une journée. Second pays le plus touché d'Europe, l'Espagne a passé la barre des 2 000 morts ce lundi.

L'Europe en première ligne du "combat"

Le coronavirus a fait plus de 14 000 morts, dont plus de 7 500 en Europe, et contaminé plus de 324 000 personnes dans le monde, dont la moitié sur le Vieux Continent. Près d'un milliard de personnes à travers la planète doivent rester chez elles pour tenter d'entraver le virus.

L'Italie paie le plus lourd tribut, et de loin, avec 5 476 morts au total dont 651 morts en 24 heures selon le dernier bilan disponible dimanche. Une baisse néanmoins par rapport au pic de 793 morts la veille.

"Les chiffres annoncés aujourd'hui sont moindres que ceux d'hier. J'espère et nous espérons tous que ces chiffres pourront être confirmés dans les jours qui viennent", a dit le patron de la protection civile, Angelo Borrelli.