Sénégal: Covid-19 - Les Sénégalais appelés à prendre conscience de la gravité de la situation

Dakar — Le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, a appelé lundi à une prise de conscience nationale sur la gravité de l'épidémie à coronavirus, insistant sur le devoir de responsabilité de ses compatriotes.

"J'en appelle à une prise de conscience nationale sur la gravité de la situation. J'en appelle à la responsabilité de chacun et de chacune", a-t-il déclaré lors d'une adresse à la Nation diffusée à la télévision (RTS)."J'en appelle à l'esprit citoyen et patriotique de toutes et de tous. Limitons nos déplacements. Evitons les rassemblements de quelque nature qu'ils soient", a insisté Macky Sall.

"Il y va de notre propre santé et de notre propre vie. Il y va de la santé et de la vie de nos familles et de nos communautés", a-t-il fait valoir après avoir décrété l'état d'urgence."L'état d'urgence que je déclare aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas également d'arrêter l'activité économique. Il répond à un péril imminent si nous ne redoublons pas d'effort", a-t-il expliqué.

Pour le président Sall, l'état d'urgence donne les moyens de renforcer les rangs et d'intensifier les efforts de lutte pour vaincre un ennemi commun, le Covid-19."Le virus porteur de la maladie ne se déplace pas de lui-même. Il circule à travers les personnes qui le portent, qui le déposent dans différents endroits et qui le transmettent ainsi à d'autres", a-t-il affirmé.

Il a, par conséquent, souligné l'importance d'une limitation des déplacements et des rassemblements. "Si nous le faisons, nous avons la chance de gagner le combat contre le COVID-19", a-t-il assuré."Par contre, et je vous le dis avec franchise, si nous continuons de faire comme si de rien n'était, le virus va se propager de façon encore plus massive et plus agressive", a averti le chef de l'Etat.