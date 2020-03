Congo-Brazzaville: Droits successoraux - Plaidoyer pour l'adoption du code des personnes et de la famille

L'ONG Œuvre Notre-Dame des veufs et orphelins du Congo (ONDV&OC) a organisé, le 23 mars à Brazzaville, un déjeuner de presse interactive afin de plaider pour l'adoption et la promulgation du projet de loi portant : « Code des personnes et de la famille ».

L'ONDV&OC a mis à profit une task-force de journalistes afin que le principe de justice en faveur des veuves soit applicable en République du Congo. En collaboration avec les professionnels des médias, ces derniers œuvreront en faveur de l'adoption, la légifération et la promulgation du Code des personnes et de la famille.

En effet, le document renferme des articles en faveur des veuves mariées coutumièrement où officiellement à l'Etat civil. Selon un extrait, ce document proscrit le caractère obligatoire des rites de veuvages à l'un des survivants du mariage et à l'avenir le mariage coutumier sera transcrit par un acte de l'officier de l'Etat civil.

De 2015 jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Code des personnes et de la famille souffre de la lenteur administrative et traine encore dans les tiroirs. Actuellement, l'ONDV&OC travaille en collaboration avec le Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles (CCSNT) du Congo pour alléger les démarches ancestrales liées aux rites et rituels du veuvage.

L'ONDV&OC voudrait que désormais soient transcrits dans les livres d'Etat-civil le mariage coutumier, et que les litiges issus du veuvage soient portés devant les tribunaux.

Le projet « Code des personnes et de la famille » a été financé, à part égale, par le gouvernement du Congo et l'Union européenne. « Huit codes ont été revus par le Projet d'action pour le renforcement de l'État de droit et des associations (Pareda) en collaboration avec l'Etat congolais. Mais, nous défendons les veuves et veufs mariés coutumièrement dont toutes les préoccupations ont été prises en compte », a indiqué François Xavier Mayouya Mifoundou, président de l'ONG ONDV & OC.

En Afrique, les mœurs et traditions ancestrales sont trop exigeants envers les veuves et veufs. Après la mort du conjoint ou de la conjointe, ces derniers subissent, entre autres, une isolation forcée, atteinte à l'intimité pour les conjointes, contribution financière hors normes et arbitraire pour participation aux funéraires du défunt(e), expulsion du foyer conjugal et déposition de tous les biens et pratique du rite.

Par ailleurs, les mœurs et coutumes africaines ne sont pas seulement étoffés de mauvaises choses car les communautés y vivent avec depuis plusieurs siècles.

« L'ONDV&OC veut combattre le côté négatif des us et coutumes c'est-à-dire ce qui porte atteinte à la dignité de la femme. Mais il nous faut garder ce qui est bien. Ces rites de veuvage sont plus applicables à la femme qu'à l'homme. Notre plaidoyer est porteur d'espoir », a reconnu une femme membre de l'ONG.