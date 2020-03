Angola: Le MPLA rend hommage aux héros de la bataille de Cuito Cuanavale

Luanda — Le Bureau politique du MPLA, parti au pouvoir en Angola, rend hommage aux soldats qui ont participé à la bataille de Cuito Cuanavale.

Dans un Communiqué rendu public ce lundi, à l'occasion du trente deuxième (32) anniversaire de ce fait historique célébré le même jour, le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola souligne que, proposée par Luanda à la SADC, la date du 23 mars a été adoptée comme « jour férié régional », pour célébrer cette fête légale.

Par l'adoption de cette date, la Communauté de Développement de l'Afrique Australe a ainsi ratifié le souhait de l'Angola d'éterniser le grand sacrifice des milliers de ses fils, qui ont livré leur propre vie à la bataille pour la pacification de la sous région australe de l'Afrique.

Ayant permis de préserver la souveraineté nationale, la bataille de Cuito Cuanavale a abouti à l'indépendance de la Namibie (proclamée le 21 mars) et à la démocratisation de l'Afrique du Sud, faits inscrits dans l'histoire et la mémoire collective des peuples de la zone australe du continent africain.

Le MPLA appelle le peuple angolais à célébrer la date avec un esprit embu de réflexion sur le processus de consolidation de l'Unité Nationale et de la Paix.

Le Parti au pouvoir appelle également à la consolidation de la démocratie et à l'engagement de tout le monde dans les actions stratégiques, qui visent à garantir la concrétisation pleine des plus profondes aspirations des citoyens angolais.

Le Bureau politique du MPLA indique que la célébration du 23 mars survient à un moment difficile auquel le monde entier se heurte à la pandémie du COVID-19, qui cause des milliers de décès et d'impacts hautement négatifs dans l'économie mondiale, en général, et dans celle de l'Angola, en particulier.

Le MPLA encourage la Commission intersectorielle de gestion des mesures contre l'expansion du COVID-19 à prendre des mesures adéquates pour le contrôle du virus, en vue de sauvegarder la santé publique et la sécurité de la population angolaise.

Enfin, exhortant les citoyens à demeurer sereins et à respecter avec rigueur les recommandations des autorités sanitaires, le Bureau politique du MPLA appelle toutes les forces vives de la Nation à participer au combat contre la pandémie, dans un esprit d"engagement social et de préservation du bien commun et de la vie de tous les fils d'Angola.