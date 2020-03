Angola: COVID-19 - Les Angolais unis contre la propagation

Luanda — Après avoir confirmé, lundi, le troisième cas positif du nouveau Coronavirus (Covid-19) en Angola, tous contractés par des Angolais, les citadins de la capitale du pays ont exprimé leur tristesse face à la situation, mais en même temps plus mobilisés pour « freiner » la pandémie.

Abordés par l'Angop à cet effet, les citoyens se sont montrés affectés par la réalité et, d'autre part, indignés par le «comportement négligent et inconséquent» des compatriotes qui, venant du Portugal, ont refusé d'être placés en quarantaine obligatoire.

Trois jours après l'entrée de la maladie en Angola, d'abord avec deux cas samedi, les personnes interrogées se sont dit conformés, soulignant qu'il était temps de conjuguer les synergies pour combattre ensemble le nouveau coronavirus, en évitant sa propagation et des morts dans le pays.

Après l'annonce (toujours par la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta) du troisième cas en Angola, les Angolais estiment qu'il est fondamental et crucial de respecter les règles et directives des autorités sanitaires, compte tenu de la vitesse de contagion du Covid-19 dans le monde.

Mário Manteiga, fonctionnaire, ne se soucie pas de la forme et du moment de l'entrée du nouveau Coronavirus en Angola, il appelle donc à l'union des Angolais dans la lutte contre sa diffusion et, d'autre part, à la conscience de son existence et de son danger.

«Pour autant que je sache, c'est une grippe contagieuse qui se propage très rapidement. J'étais au courant de l'existence des deux cas précédents. Avec ce nouveau, je suis de plus en plus préoccupé par notre destin et les moyens de prévention dans le pays »- a-t-il exprimé.

Guedes Costa a dit qu'il avait des difficultés à acquérir de l'alcool en gel en raison de l'opportunisme de certains «commerçants de mauvaise foi», qui, à son avis, devraient être plus solidaires et flexibles à un moment comme celui-ci, de crise et qui nécessite l'unité, entre Angolais.

Il a conseillé aux personnes infectées de respecter les directives du ministère de la Santé, d'accomplir la quarantaine pour protéger, en premier lieu, les membres de la famille et, en général, les concitoyens, qui doivent toujours se laver les mains avec du savon et de l'eau et utiliser d'autres désinfectants.

Les deux premiers cas du Covid-19) dans le pays impliquent deux Angolais de sexe masculin, âgés de 36 et 38 ans, qui sont entrés en Angola les 17 et 18 de ce mois, en provenance du Portugal. Ce troisième individu de 23 ans, est venu d'Espagne, mais a pris l'avion au Portugal.

Par le biais du décret législatif concernant COVID-19, le gouvernement angolais avait décidé de suspendre, à compter de 00h00 le vendredi 20 mars 2020, tous les vols commerciaux et privés de passagers de l'Angola vers l'extérieur et vice versa pour 15 (quinze) jours.

Cette suspension ne couvre pas les vols de fret, ni ceux qui sont indispensables pour des raisons humanitaires ou qui sont au service de l'exécution de la politique étrangère de l'Angola, et peut être prolongé pour une période de temps égale, en fonction du comportement global de la pandémie. Le «DLPP» nº 1/20 empêche également, depuis vendredi, la circulation des personnes aux frontières terrestres, également pour 15 jours, extensible pour une quinzaine de jours, ainsi que l'accostage et le débarquement des navires à passagers et respectifs équipages étrangers. Aux termes de la même, les événements publics tels que les services religieux, culturels, récréatifs, sportifs, politiques, associatifs, touristiques, privés et toutes autres activités sont interdits, compte tenu de la facilité de contagion.