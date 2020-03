Maroc: Le ministère chargé des MRE continue d'assurer ses services électroniques pour les Marocains du monde

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger a affirmé dimanche qu'il continue d'assurer tous ses services électroniques au profit des Marocains résidant à l'étranger (MRE), dans le cadre des mesures préventives, prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie de nouveau Coronavirus (Covid-19) et suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire dans le Royaume. Le ministère a mis en place une équipe de permanence chargée de répondre, via son site web, son adresse électronique et sa page officielle Facebook, aux différentes questions de la diaspora marocaine, suite aux répercussions de l'épidémie de nouveau coronavirus et la mobilisation et la solidarité qu'exige cette situation, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La cellule de vigilance, de suivi et d'orientation au ministère a, dans ce sens, reçu une centaine de courriers de demande d'informations et de renseignements, durant la période du 17 au 21 mars, précise le communiqué. Le taux de questions relatives à cette épidémie a atteint 92%, a fait savoir la même source, notant que les Marocains résidant dans les pays européens s'accaparent la part du lion avec la France en tête de liste (21%), suivie de l'Espagne (14%), de l'Allemagne (6%), de l'Italie (4%) et de la Belgique (4%).

Le taux de réponses aux messages reçus par email a atteint 98%, contre 94% des réponses aux questions parvenues via la page Facebook, soit un taux total des réponses de 95%, a relevé le ministère.

L'équipe de travail du ministère coordonne avec les différents ambassades et consulats du Royaume, qui ont créé des commissions spéciales et mis à la disposition des ressortissants marocains des numéros de téléphones, ce qui permet de faire un suivi continu de la situation au niveau des différentes représentations diplomatiques et centres consulaires dans les villes concernées.

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger a décidé, suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Royaume, d'assurer la continuité du service de réception et de traitement des plaintes des MRE, à travers ses services centraux à distance et les différents moyens et canaux disponibles, notamment les numéros de téléphones suivants : 0537776564 - 0661319539 - 0661883406.

Selon le ministère, ces mesures visent à suivre la situation des Marocains du monde et à répondre à leurs questionnements concernant cette situation compliquée et aux problématiques juridiques et sociales qui en découlent. Le ministère délégué réaffirme la mobilisation forte et totale de ses cadres administratifs pour rassurer les MRE, suivre leur situation et améliorer la communication avec eux durant cette période particulière, ce qui impose de leur part une compréhension de la situation, la solidarité et le respect des mesures prises, afin de protéger leur sécurité sanitaire collective.