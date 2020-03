Cote d'Ivoire: Taekwondo - La gestion du Centre sportif, culturel et des TIC Alassane Ouattara au menu

Comment gérer de façon pérenne le Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara ? La réflexion était au cœur d'un atelier qui a eu lieu les 19 et 20 mars derniers, à Abidjan.

Une occasion pour la Primature et tous les ministères techniques concernés par cet édifice de valider le plan d'affaires du centre proposé par le Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd). Les recommandations de ce conclave n'ont pas encore été rendues publiques. Mais l'on retient qu'il a été défini, à l'occasion, le statut juridique de l'organe de gestion du centre, ses missions, ses organes et leurs attributions respectives.

Il y a également été question de la place éminente de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) dans la gestion et le fonctionnement du centre.

En réalité, ce temple du taekwondo, puisque c'est de cela qu'il s'agit, a été démarché et obtenu par le président Bamba Cheick Daniel et son comité exécutif. Dès son accession à la tête de la fédération, le 15 mars 2009, Bamba Cheik a sorti sa matrice (il avait un plan de développement de la discipline vieux de 30 ans) de son tiroir. En bonne position sur le document, il avait cette ambition de laisser à la postérité une salle dédiée au taekwondo. Il s'en est donné les moyens et lors du séjour du Président Alassane Ouattara chez son homologue Park Geun-Hye, le dossier de la salle a été mis dans le panier des relations diplomatiques entre les deux pays frères.

Entre autres points ayant retenu l'attention au cours de l'atelier, c'est l'identification des mécanismes de financement des investissements complémentaires et de la maintenance du centre et de ses modalités de gestion. Ils ont surtout réfléchi sur l'attractivité du centre pour l'organisation d'activités et de formations sportives, culturelles, Tic, etc.

En tout cas, les six commissions présentes ont fait des propositions et des recommandations prises en compte dans le rapport final de l'atelier. « Vous pouvez en être certains, car homme d'actions, pétri d'une autre idée du service public et des attentes spécifiques afférentes à ce projet et à nos partenaires coréens, Son Excellence M. le Premier ministre ne tardera pas à faire engager toute action permettant de le rendre rapidement opérationnel », a rassuré M. Yao-Borhey Casimir, Conseiller auprès du Premier ministre chargé du pôle Construction, logement, assainissement, urbanisme et eau. Il présidait l'atelier.