Maroc: Un service en ligne pour le versement des dons

La Trésorerie générale du Royaume (TRG) a annoncé, lundi, la mise à la disposition des citoyens, des opérateurs économiques et autres partenaires, d'un service en ligne pour faire leurs dons au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Pour effectuer leurs dons, les citoyens, les opérateurs économiques et les autres partenaires sont invités à visiter le site web "www.tgr.gov.ma" et cliquer sur l'icône "paiement en ligne: Vos dons au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus - Covid 19", indique la TGR dans un communiqué.

Plusieurs entreprises publiques et privées, institutions nationales et corps de métiers ont déjà annoncé leur contribution au Fonds, qui sera réservé à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d'infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l'urgence, ainsi qu'au soutien de l'économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement.

L'apport de Portnet

Le guichet unique national des procédures du commerce extérieur "Portnet" et ses cadres dirigeants ont décidé d'apporter une contribution via un don de 10 millions de dirhams (MDH) et d'un mois de salaire au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI. "Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité engagées par la société pour soutenir les efforts de toutes les forces vives de notre pays pour faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19", indique un communiqué de Portnet.

Depuis l'avènement de ces circonstances exceptionnelles, le guichet unique s'est pro-activement mobilisée pour contribuer, en intelligence communautaire, à limiter l'impact sur ses usagers et partenaires en adoptant un dispositif à la fois continu et dynamique de communication, de formation et de sensibilisation auprès de ses 50.000 usagers qui peuvent accomplir, à distance, les formalités à l'import/export et limiter, ainsi, les risques de contamination liés aux déplacements, aux échanges physiques de documents et au contact physique.

Portnet exhorte ses partenaires et ses usagers de réaliser leurs opérations de façon exclusivement digitale, via le guichet unique national du commerce extérieur disponible 24h/24 et 7j/7 et réaffirme son engagement à accompagner les opérateurs publics et privés désirant dématérialiser leurs processus administratifs et ce, dans les meilleurs délais.

... de Phosboucraa

Phosboucraa, filiale du Groupe OCP, a fait don dimanche de deux chambres médicalisées de confinement à l'hôpital Moulay Hassan Ben Mehdi de Laâyoune, dans le cadre de la contribution à l'effort national visant à endiguer la propagation du coronavirus (Covid-19).

Cette initiative citoyenne vise à renforcer l'infrastructure médicale de la région et à augmenter la capacité litière de cet établissement hospitalier régional en unités de confinement.

L'installation et l'opérationnalisation de ces deux chambres médicalisées ont été assurées par une équipe composée de deux médecins, deux infirmiers et plusieurs bénévoles membres de l'Act4Community, un programme OCP qui encourage la prise d'initiative citoyenne et promeut l'adoption d'une nouvelle dynamique de fonctionnement basées sur l'ouverture et sur la proximité avec la population locale.

Les bénévoles de l'Act4Community ont également procédé à la remise aux responsables de l'hôpital Moulay Hassan Ben Mehdi de moyens de protection du personnel médical et paramédical.

Il s'agit de masques FFP2, bavettes, combinaison, distributeurs de gel, thermomètre IR, gants propres, en plus de moyens d'hygiène comme les savons et les gels désinfectants.

Phosboucraa a aussi fait don d'un lot de médicaments d'urgence et de réanimation en vue de renforcer le stock des médicaments de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Selon les responsables de Phosboucraa, cet acte de solidarité fait partie de l'appui à la mobilisation des autorités locales et de l'ensemble des institutions de l'Etat en vue de minimiser le risque de transmission du Covid-19.

... et de la CCIS

de Rabat-Salé

-Kénitra

La Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de Rabat-Salé-Kénitra a décidé de faire don de 5 millions de DH au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19.

L'initiative de la CCIS intervient en réponse à la décision Royale pour la création immédiate d'un Fonds spécial en vue de lutter contre la crise liée au coronavirus et ses retombées socio-économiques, indique-t-on auprès de la Chambre.

Une vaste campagne de dons et de solidarité s'est mise en branle après la décision Royale de mise en place du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie.

SM le Roi Mohammed VI avait présidé, mardi dernier, une séance de travail consacrée au suivi de la gestion de la propagation de la pandémie du Coronavirus dans le Royaume et à la poursuite de la prise de mesures pour faire face à toute évolution.

A cette occasion, le Souverain avait donné ses Hautes instructions au chef du gouvernement et à tous les départements concernés de prendre toutes les mesures nécessaires, et de se préparer à une nouvelle étape en cas de nécessité.