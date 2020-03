Cote d'Ivoire: Confinement manqué à l'Injs - «Nous sommes tous égaux devant la loi et la maladie» (Alassane Ouattara)

Dans son message à la nation ce lundi 23 mars 2020, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à Coronavirus, le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a condamné des actes d'indiscipline qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine qui ont été édictées par le Conseil national de sécurité, à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) sis à Abidjan-Marcory.

« Je voudrais, à cet égard, condamner les actes d'indiscipline et les cas d'exception qui ont perturbé le démarrage des opérations de mise en quarantaine à l'Injs, des ressortissants ivoiriens et des résidents permanents non ivoiriens à leur entrée sur le territoire ivoirien », a déclaré le Président Ouattara.Il a également réaffirmé que dans cette lutte, « tous les Ivoiriens sont égaux devant la loi et devant la maladie ». Par conséquent, poursuit-il, il « n'acceptera pas que cette situation se reproduise. »

Devant la gravité et la dangerosité de cette maladie, le Président de la République appelle à la discipline de toute la population ivoirienne. « Notre principal ennemi sera l'indiscipline et le non-respect des consignes de prévention. Oui, le manque de discipline nous met en danger et met en danger les autres », affirme-t-il.

L'on se rappelle bien que les familles de certaines personnalités et artistes dont Traoré Salif dit A'Salfo n'avaient pas respecté l'opération de quarantaine à l'Injs. L'artiste s'était excusé pour avoir mis sa famille revenant de l'Europe en confinement à son domicile à Abidjan.