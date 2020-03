Cote d'Ivoire: L'Eglise Sainte des Chérubins et Séraphins du pays exhorte ses fidèles à se conformer aux mesures de prévention.

Son Eminence Moïse Ejikunle, chef suprême de ladite église a tenu un point presse ce 23 mars, à Abobo.

La pandémie du Coronavirus était au menu d'un point de presse tenu ce lundi 23 mars, par son Eminence Moïse Ejikunle, Chef suprême de l'Eglise Sainte des Chérubins et Séraphins de Côte d'Ivoire. C'était au siège de l'Eglise, à Abobo Avocatier. « La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par la pandémie du Coronavirus. Selon l'OMS, l'Afrique doit s'attendre au pire et surtout l'évolution rapide de la pandémie.

Nous encourageons les responsables de l'Eglise, les pasteurs, les fidèles, amis et connaissances à se conformer aux mesures prises par le gouvernement et à multiplier les prières en faveur de la Côte d'Ivoire », a-t-il lancé. Avant d'appeler le gouvernement à prendre d'autres mesures courageuses. Telles que l'instauration d'un couvre-feu, le plus tôt possible, le dépistage obligatoire des populations, la distribution des kits sanitaires, l'instauration de trois jours de prières et de jeûne, du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020 et la mise en quarantaine automatique et obligatoire de tous les voyageurs venant des pays à forte contamination du Coronavirus.