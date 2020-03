Ile Maurice: Saisie de Rs 3,9 millions d'héroïne à Trou-aux-biches

Alors que la population est confinée, les officiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) ne chôment pas pour autant.

+À Mont Choisy dans la soirée du dimanche 22 mars, les officiers de l'ADSU de l'Eastern Division ont mis la main sur un présumé trafiquant de drogue. Pravin Sanjoo Sungkun, un habitant de Baie-du-Tombeau âgé de 37 ans, avait en sa possession 260 gms d'héroïne d'une valeur de Rs 3,9 millions.

C'était lors d'un contrôle routine qu'il a été appréhendé. Pravin Sanjoo Sungkur se baladait dans les rues de Trou-aux-Biches, tout près du campement où il résidait, dans la soirée de dimanche. Ayant un air louche et ne pouvant fournir aucune explication valable sur sa présence en pleine rue, l'inspecteur Sevanandee et son équipe n'ont pas hésité à le fouiller. Le trentenaire avait en sa possession, un sac en plastique dans lequel se trouvait 260 gms d'héroïne d'une valeur de Rs 3,9 millions. Il a été arrêté sur le champ.

Le lendemain, soit, le lundi le 23 mars, la brigade anti-drogue a effectué une dans le campement où résidait le suspect. La police a alors retrouvé une somme de Rs 73 900 soupçonnée de provenir du trafic de drogue. Une charge provisoire de trafic de drogue a donc été retenue contre lui et il a comparu au Bail and Remand Court hier, lundi 23 mars. Il a été maintenu en cellule policière jusqu'à nouvelle ordre.

Son cellulaire a été passé au crible et les officiers de l'ADSU Eastern sous la supervision du DCP Bhojoo ont mis la main sur un deuxième suspect, Wallydullah Mungarali. Cet homme âgé de 24 ans et habitant de Baie-du-Tombeau a été arrêté hier. Il avait en sa possession de l'héroïne d'une valeur de Rs 22 000. Lors d'une fouille à son domicile, Rs 100 000 a été retrouvé. Le jeune homme a été arrêté et a comparu devant la Bail and Remand Court sous une charge provisoire de «possession of heroin with the purpose of selling».

L'enquête se poursuivra aux Head Quarters de l'ADSU afin que de mettre la main sur le réseau des deux suspects. Les enquêteurs devront non seulement retrouver le principal commanditaire dans cette affaire, mais également élucider pourquoi Pravin Sanjoo Sungkun s'était rendu dans le Nord avec autant de drogue. Avait-il l'intention de vendre cette drogue à une clientèle bien rodée ou était-il venu récupérer de la drogue ?