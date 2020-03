Congo-Kinshasa: Lutte contre le Covid-19 - Didier Tenge Te Litho sensibilise les Kinois

Le Ministre provincial de l'Environnement et ad intérim de l'intérieur et sécurité de la Ville de Kinshasa, Didier Tenge Te Litho, a tenu un point de presse, lundi 23 mars 2020 devant le Hall du nouveau bâtiment de l'Hôtel de Ville de Kinshasa, dans le cadre de la sensibilisation des Kinoises et Kinois sur le respect des mesures prises par le Gouvernement de la République quant à la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus qui décime le monde.

Didier Tenge Te Litho a commencé par confirmer la légalité de l'Arrêté pris récemment par le Gouverneur de la Ville de Kinshasa fixant entre autres les amendes qu'encourent les récalcitrants aux mesures étatiques. «Le Gouverneur de la ville a pris cet Arrêté conformément aux instructions du Président de la République. Et cela est bien dit dans les motivations de l'Arrêté. Ensuite, étant dans une situation exceptionnelle, il était impérieux de prendre des mesures exceptionnelles pour sauver des vies humaines. Le Chef de l'Etat a interdit le rassemblement de plus de 20 personnes, ce qui signifie que l'Assemblée provinciale qui compte plus de 40 députés ne pouvait pas organiser une plénière pour voter un édit autorisant le Gouverneur de la ville de signer un Arrêté », a expliqué à la presse, le ministre provincial a.i de l'intérieur. Il a poursuivi en soulignant que ces mesures ne sont pas définitives, elles peuvent varier selon l'évolution de la situation.

Plus loin, le Ministre provincial a aussi apporté des clarifications autour de la mesure autorisant la seule vente des denrées alimentaires dans les marchés kinois. Ici, il a précisé que cette disposition concerne uniquement les activités commerciales au sein des marchés urbains de Kinshasa, et non les magasins se trouvant hors des marchés. «Les propriétaires des magasins par exemples sur l'avenue du Commerce en ville peuvent ouvrir sans problèmes, mais de 6 heures à 15 heures. Et avant de fermer, il faut mettre la propreté devant son magasin», a-t-il insisté. En rapport avec cette question, le Ministre provincial a.i de l'intérieur a également exigé qu'un dispositif de lavage des mains avec du savon ou une solution hydro alcoolique soit de mise à l'entrée de chaque magasin, et qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur qui fait la sensibilisation continue des clients sur le respect de la distanciation d'un mètre.

Pour le ministre Tenge Te Litho, le Gouvernement provincial est à l'œuvre pour que la situation sanitaire ne s'aggrave pas dans la ville. C'est dans ce sens qu'il a appelé une fois de plus les Kinoises et Kinois au strict respect des consignes édictées par l'organisation mondiale de la santé -OMS-, notamment le lavage des mains avec du savon chaque 30 minutes, éviter les contacts et les attroupements, rester à la maison quand on ne se sent pas bien, boire régulièrement d'eau, etc. Aux dernières nouvelles, le nombre de personnes atteintes est passé à 36 dont deux décès.