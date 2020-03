Madagascar: Haute couture - Huit créateurs de mode malgaches ont valorisé la mode locale aux Etats-Unis

Huit stylistes malgaches, Lucka, Eva, Mickaël Vida, Tachou, Gaona, Sariaka Rah, Marikà et Phanala ont débarqué aux États-Unis, dans le cadre d'un échange de connaissances et d'expérience avec différents acteurs dans le domaine de la mode et de l'art en général.

L'événement s'est déroulé du 7 mars 2020 au 18 mars 2020 et a été écourté à cause de l'épidémie de coronavirus. « Le monde de la mode est incomparable, dixit Lucka, un des stylistes malgaches participant à la formation, chacun a son propre potentiel et ses propres moyens. On s'est beaucoup enrichi avec les échanges que nous avons faits... autant pour notre évolution que pour nos projets d'avenir ». Dans le cadre du programme mis en place par le gouvernement américain nommé International Visitor Leadership Program (IVLP), ces huit stylistes ont été choisis pour représenter la mode malgache.

Après leur séjour aux Etats-Unis, ils partageront leurs connaissances aux amateurs de la mode malgache et vont mettre en place des stratégies afin de valoriser et rehausser la mode malgache ainsi que le « Made in Madagascar ». « On a des défis à surmonter dans la mode malgache. On va essayer d'établir quelques points et changements » ajoute Lucka.