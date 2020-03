Cote d'Ivoire: Coronavirus - Les enfants ne respectent pas les consignes

Depuis plusieurs semaines, les médias du monde entier en parlent. Le coronavirus est une réalité. A ce jour, on parle de plusieurs milliers de personnes infectées et de centaines de morts enregistrées. Plusieurs pays sont touchés. La Côte d'Ivoire confirme déjà 25 cas. Face à cette situation, Le gouvernement ivoirien a autorisé la fermeture des établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs.

Le gouvernement ivoirien a annoncé, lundi soir, à Abidjan, la fermeture des établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs pour une période de 30 jours pour lutter contre la propagation de la maladie à Coronavirus dans le pays. Cette situation inédite donne l'occasion de redéfinir les relations entre parents et enfants et préciser que c'est le moment de maintenir les enfants avec des devoirs de maison et aussi de leur donner l'information nécessaire sur la pandémie.

C'est un moment très important pour les parents de veiller strictement sur les sorties et les fréquentations des lieux des enfants. Malheureusement, cela n'est pas le cas chez plusieurs jeunes enfants qui occupent tous les jours en masse dans des salles de jeux. D'autres s'adonnent à des pratiques de vente de mouchoirs et autres produits. Dans les quartiers populaires d'Abidjan, des enfants prennent d'assaut les terrains de football, les rues et d'autres s'adonnent aux jeux de cartes, à l'insu de leurs parents. « Mes enfants sont en congé à cause de la pandémie qui sévit en ce moment. J'ai donc décidé de les emmener au village pour éviter qu'ils soient contaminés », s'exprimait, ainsi, M. Alphonse Yapi résidant à Yopougon sable.

Les enfants ne sont pas en vacances, les cahiers de leçons sont avec eux, ils doivent, chaque jour, réviser avec leur maitre de maison, c'est ce que j'ai initié depuis quelques jours chez moi », propos de M. Aka Félix, enseignant. Selon Ouattara Lanciné, les établissements scolaires doivent assurer la continuité pédagogique à distance pendant cette période de pandémie de coronavirus, comme en France. Malheureusement, il est clair que cela ne peut pas être possible par manque d'équipements informatiques en milieu scolaire.

Aucun enfant ne respecte donc les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Il est important ici d'interpeller les parents afin qu'ils jettent un regard strict à limiter le déplacement des enfants. Faire porter un masque et éviter les zones à risque pendant cette période aux enfants qui certes ont un système immunitaire bien renforcé par rapport au coronavirus, mais qui peuvent contaminer les grandes personnes.