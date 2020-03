Algérie: Fédération algérienne - "On soutient le report, pas l'annulation des Paralympiques"

Alger — Le président de la Fédération algérienne handisport (FAH), Mohamed Hachefa, a dit soutenir le report des Jeux Paralympiques-2020 (JP-2020) de Tokyo, prévus du 25 août au 6 septembre, mais "leur annulation n'est pas souhaitée".

Le Comité international paralympique (IPC), présidée par le Brésilien Andrew Parsons, a approuvé la décision de la Commission exécutive du Comité international olympique (CIO) d'examiner des scénarios potentiels concernant les Jeux Olympiques (JO) et JP-2020, y compris le report, en raison de la pandémie de coronavirus.

"Je suis certain, comme l'ensemble du mouvement paralympique, que le report est la meilleure chose qui puisse arriver aux athlètes et à nous tous car la vie humaine est beaucoup plus importante qu'autre chose", a déclaré Mohamed Hachefa à l'APS.

Depuis que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété le coronavirus une pandémie, tous les rendez-vous sportifs et autres activités ont été reportés ou carrément annulés et les sites et centres d'entraînement fermés, obligeant les athlètes à se confiner chez eux pour une période indéterminée.

La décision finale reviendra à l'IPC, seul habilité en concertation avec le CIO et le Comité d'organisation local à reporter ou non les deux rendez-vous planétaires.

Pour lui, un report des Jeux va "réconforter" et "encourager" les athlètes qualifiés, déjà pour reprendre dans de meilleures conditions leur préparation, puis éventuellement donner aux autres la possibilité de valider leur ticket si l'IPC arrive à reprogrammer les tournois qualificatifs restants et reportés à cause du coronavirus.