Algérie: Coronavirus - Naftal procède à la désinfection de ses installations

Alger — La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal) a entamé une vaste opération de désinfection de ses installations y compris les stations-services, a indiqué lundi, le directeur de la communication de la société, Djamel Cherdoud, assurant également la disponibilité des produits pétroliers.

"Dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du coronavirus (COVID 19), nous avons lancé une vaste opération de désinfection de nos installations à travers le territoire nationale", a précisé M. Cherdoud à l'APS.

Le responsable a expliqué que "cette opération est menée au niveau de tous les centres de stockage et de distribution pour préserver le personnel, mais également au niveau des stations-services pour préserver les clients et la population".

A une question sur l'approvisionnement du marché et la disponibilité des produits pétroliers, notamment les carburants et les bouteilles de gaz-butane, M. Cherdoud a assuré que "cette opération n'entravera point la distribution", en rassurant que "Naftal continuera d'approvisionner le marché le plus normalement du monde en cette période".

M.Cherdoud a assuré que, même dans le cas où les autorités sanitaires mettront en confinement des wilayas ou des régions abritant des installations de Naftal, la Société approvisionnera les populations concernées par les produits pétroliers nécessaires (gaz butane) à partir de ses centres de stockages et distribution limitrophes.

Dans ce sens, il a expliqué que Naftal a mis en place une cellule de crise au niveau central, ainsi que d'autres au niveau régional, et qui se réunissent d'une façon permanente par vidéo-conférence, pour gérer cette situation, en collaboration avec les directeurs de l'énergie des wilayas.

Ainsi, a-t-il dit, la société agit par "scénarios évolutifs", et, à chaque scénario, "elle prend les dispositions nécessaires pour s'adapter à la situation, en faveur des citoyens, et conformément aux orientations des pouvoirs publics".

Par ailleurs, au niveau interne, Naftal a pris plusieurs mesures et dispositions pour préserver la santé de ses travailleuses et travailleurs, à l'image de la suspension de l'accès à tous les sites de la société aux stagiaires, apprentis, visiteurs, personnes étrangères à l'entreprise jusqu'à nouvel ordre.

La Société a également exigé le nettoyage des mains au gel hydro-alcoolique et le port des masques de protection aux missionnaires et aux caissiers des stations-service à l'entrée du site et ce, durant toute la période de la visite, ainsi que de restreindre à cinq (05) au maximum le nombre de personnes dans les réunions de travail ou autres rencontres, ayant un caractère strictement indispensable.

La société a encouragé son personnel à favoriser la messagerie électronique dans les échanges de courriers et a ordonné de limiter, au strict nécessaire, les réunions de travail, les déplacements vers les autres bureaux et structures, ainsi que l'interdiction des attroupements.

Elle a aussi décidé de distribuer, en toute urgence, les équipements et protection Individuelles spécifiques aux corps médical et paramédical relevant de ses structures.

Le pointage digital et les cantines ont été momentanément suspendus chez Naftal qui a également décidé, conformément aux décisions des pouvoirs publics de mettre en congé une partie de son personnel, notamment les femmes enceintes et celles ayant à charge des enfants à bas âge, ainsi que les personnes souffrant d'une maladie chronique.

Pour les cas suspects (Infection respiratoire, èvre...) détectés au niveau d'un site, Naftal a décidé qu'ils doivent être immédiatement traités par le médecin du site, isolés et protégés par un masque chirurgical.