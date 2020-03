Cote d'Ivoire: Nouvelles mesures du comité de suivi - Les confinements à domicile autorisés

Fini le confinement à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs). Bienvenue à la maison. Les passagers ivoiriens et résidents permanents en Côte d'Ivoire, confinés depuis le 17 mars dernier à l'Injs, pour limiter la propagation du coronavirus, ont regagné finalement leur domicile.

Ces personnes qui, depuis leur confinement, ne cessaient de manifester contre la décision, ont finalement eu gain de cause. La nouvelle leur a été apportée en personne par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Dr Aka Aouélé qui leur a rendu visite dans la matinée d'hier. Cette décision de les libérer, a indiqué le ministre de la Santé, a été prise à la suite de la réunion du comité de suivi présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

« Conformément au fait que le comité de suivi mis en place a en charge le suivi des mesures et les adapter à l'évolution de la situation et tenant compte des incompréhensions, nous avons été instruits de rédiger un communiqué », a introduit le ministre Aka Aouélé, avant d'ajouter que le communiqué indique clairement que tous ceux qui ont été confinés peuvent regagner leurs domiciles. Mais seront mis en quarantaine chez eux. Des équipes médicales et même la police, s'est-il empressé d'ajouter, feront la ronde devant les domiciles de ces personnes « toutes tracées ».

Le gouvernement, a indiqué le ministre de la Santé, compte sur le sens de responsabilité et le patriotisme des concernés. « La mesure avait été prise dans l'intérêt de nos concitoyens. On va leur permettre de rentrer chez eux. Ailleurs, ce n'est pas le cas pour des résidents où les frontières sont systématiquement fermés », a-t-il indiqué. Toutefois, pour être en conformité avec les mesures prises, les vols en provenance des pays de plus de 100 cas seront suspendus à partir du vendredi 20 mars 2020 à minuit. Il y a aussi l'interdiction d'entrer en Côte d'Ivoire de toute personne ayant séjourné moins de 14 jours dans un pays qui a enregistré plus de 100 cas. Par ailleurs, il a indiqué que la Côte d'ivoire a enregistré trois (3) nouveaux cas, portant à neuf (9) le nombre total de cas déclarés dans le pays. D'où l'urgence, a-t-il insisté, du respect strict des mesures prises