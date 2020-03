Cote d'Ivoire: Produits de première nécessité - Les grandes surfaces rassurent sur la disponibilité des stocks et le maintien des prix

L e moment n'est pas propice pour faire des bénéfices. Dans la matinée du mercredi 18 mars 2020 au Plateau, les dirigeants de CfaoRetail, Cdci, Leader Price, Sococe et Prosuma, toutes spécialisées dans les produits d'alimentation, ont promis au ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, de garantir la distribution des produits de grande consommation.

Et surtout de maintenir inchangés les prix. Cet engagement citoyen a fortement réjoui le ministre du Commerce qui les a rassurés sur la volonté des fournisseurs à ne pas rompre la chaîne de distribution. Concernant la disponibilité des produits de grande consommation, le ministre du Commerce et de l'Industrie avait révélé, mardi dernier au JT de 20 heures de RTI1, que la Côte d'Ivoire disposait dans ses entrepôts d'environ 500 000 tonnes de riz.

Ce qui couvre au moins 4 mois de consommation des populations. Les entrepôts regorgent également de 91 520 tonnes de poisson et de 37 586 tonnes de viande. Les réserves de tomate et de lait s'élèvent respectivement à 5 244 tonnes et 4 760 tonnes. De quoi tenir pendant au moins 4 mois. « Que vos magasins ne soient pas des foyers de contamination » A l'ordre du jour de cette rencontre initiée par Souleymane Diarrassouba pour s'assurer de la disponibilité des produits de première nécessité dans les grandes surfaces, se trouvait un point sur le respect des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Notamment le respect d'une distance d'au moins un mètre entre les personnes dans les grandes surfaces.

Sur ce point, les responsables d'Orca, Peyrissac, Bernabé, Rimco, Chic-Shop et Socoprix se sont engagés, à l'instar de leurs homologues, à respecter la mesure. « Que vos magasins ne soient pas des foyers de contamination », les a exhortés le ministre du Commerce et de l'Industrie. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que ses services ont renforcé le dispositif de suivi et de veille sur les marchés. « Ainsi, le gouvernement tient à rassurer les populations que des dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier du marché national en produits de grande consommation et de première nécessité (... ) Il n'y aura ni discontinuité ni pénurie dans leur approvisionnement, en raison des disponibilités suffisantes et de la continuité de la production en Côte d'Ivoire», rassure le communiqué. Par ailleurs, en concertation avec les opérateurs économiques, le ministère a entrepris la mise en œuvre effective de la mesure sur le respect d'une distance d'un mètre entre les personnes dans les supermarchés, magasins... et l'application de mesures sanitaires et d'hygiène au sein des unités de production alimentaires.