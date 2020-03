Sénégal: Décryptage - C'est quoi l'état d'urgence ?

Le Président de la République, Macky Sall a déclaré, lundi soir, l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Cette situation bien que rare n'est pas inédite. En effet, l'article 69 de la constitution sénégalaise concède au Président de la République la prérogative de décréter l'Etat d'urgence.

» L'Etat de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président de la République. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est en session. Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que l'Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n'en ait autorisé la prorogation. Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi », précise la charte fondamentale du Sénégal.

Ainsi, la loi 69-29 du du 29 Avril 1969 porte sur les dispositions de l'état d'urgence et de l'état de siège.

L'état d'urgence est proclamé dans trois cas au Sénégal : Péril résultant d'atteintes graves à l'ordre public, menées subversives compromettant la sécurité intérieure et événements présentant le caractère de calamité publique. Il est matérialisé par l'interdiction de circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures; l'institution de zones de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ou interdit; l'interdiction de séjour dans tout ou partie d'une ou de plusieurs circonscriptions, l'interdiction à titre général ou particulier, de tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique. La surveillance des frontières est accrue en période d'état d'urgence, le réquisitionnement des personnels et de leurs biens aussi peut survenir, comme prévu par ladite loi. En sus, la fermeture des lieux publics, et l'interdiction de tenue de réunions privées et publiques sont aussi prévues par l'article 6 de la loi. En Décembre 1962 et en Février 1988, le Sénégal a connu cette situation. Les événements de 1962 entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia avaient conduit à l'état d'urgence. Lors de la crise sociale de 1988, le président Abdou Diouf a décrété l'état d'urgence.

Au delà du droit sénégalais, le contexte international dispose de quelques précisions. L'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU de 1966 régule au niveau du droit international l'état d'urgence. Il dispose en particulier que :

» Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale », note le Pacte avant de préciser « les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations ».