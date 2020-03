Madagascar: Belobaka - Désinfection obligatoire des véhicules

À la suite des recommandations, une barrière sanitaire est mise en place à la sortie de la ville sur la RN 4, à Belobaka dans le district de Mahajanga 2. Des éléments des forces de l'ordre, gendarmes et policiers, prennent la température des passagers des taxis-brousses de la zone régionale. « Les températures enregistrées ont varié entre 36° et 37.5° C, c'est encore une température normale », déclare un gendarme.

Tous les véhicules sont désinfectés obligatoirement avec du DDT. Désormais, aucun taxi-brousse ne peut ni entrer, ni circuler, ni quitter la ville de Mahajanga.

Depuis hier aussi, un grand embouteillage s'est formé à Ankazobe, devant le barrage sanitaire. Des taxisbrousse et voitures particulières sont bloqués du fait de la décision de confinement total. « Aucune voiture ne pourra plus entrer dans la capitale ou à Mahajanga, sauf les camions. Pour le moment, nous attendons d'autres consignes », explique Toky Rahaingo, coordonnateur de l'Agence des transports terrestres de Mahajanga.

Les voitures peuvent circuler jusqu'à Mahatsinjo, au départ de Mahajanga, puis un barrage les attend à Ankazobe. Là, les véhicules sont obligés de s'arrêter et attendre jusqu'à l'expiration de délai de confinement de 14 jours. « Nous sommes bloqués à Antananarivo, je venais de faire un bilan général et avais suivi un traitement. On devait partir hier, mais face à la conjoncture actuelle, nous sommes coincés », déplore un père de famille.