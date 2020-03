Cote d'Ivoire: Fermeture des marchés et surfaces commerciales - La police dément

Des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux (Facebook, Whatsapp...), des Sms et des appels téléphoniques font état de ce que les marchés, supermarchés, surfaces commerciales et bien d'autres endroits seront fermés aujourd'hui samedi. Et que les populations vivant en Côte d'Ivoire seront confinées.

La police nationale, dans un communiqué de presse rendu public hier, dément formellement cette allégation. Elle tient à rassurer les citoyens que ces fausses informations ont pour but de semer la crainte et d'amplifier la peur au sein des populations. La Direction générale de la police nationale rappelle que diffuser une fausse information constitue une "infraction pénale" et invite par conséquent les citoyens à s'abstenir de divulguer, diffuser ou relayer des informations erronées.

« Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la loi », a précisé le directeur général de la police, le contrôleur général, Youssouf Kouyaté. Il a également exhorté les populations à une prise de conscience de la situation en appliquant les mesures de sécurité établies par le gouvernement. Cela, en vue de lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. Source police nationale