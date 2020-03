Maroc/Congo-Kinshasa: Coronavirus - La quarantaine studieuse de Francis Kazadi

Francis Kazadi a dû s'adapter à la situation exceptionnelle causée par le coronavirus, afin de maintenir sa fraîcheur physique. L'attaquant du Wydad de Casablanca a choisi de rester au Maroc avec sa famille et de se confiner à son domicile. En ces temps de coronavirus, le Congolais est, comme l'ensemble des Marocains, confiné chez lui. Mais cette quarantaine ne l'empêche pas de travailler studieusement.

Joint par «le Matin», l'ancien joueur de l'AS Vita Club a livré quelques détails sur son quotidien en confinement. Francis Kazadi a indiqué qu'il a choisi de rester, car il se sent bien au Maroc et qu'il devait poursuivre son travail. «Je me porte bien, ainsi que ma famille. J'essaie de rester confiné à la maison et j'ai fait le choix de rester au Maroc, car c'est là où je travaille et je n'allais pas quitter le pays comme ça à cause de la crise», a-t-il confié.

L'ancien joueur de l'AS Vita Club a aussi révélé que le staff technique du Wydad de Casablanca avait préparé un programme spécial pour tous les joueurs, qu'ils essaient d'appliquer à la lettre. «On nous a envoyé un programme d'entraînement spécial, juste après l'arrêt du championnat. Le matin, je le réserve à l'endurance avec un peu de corde, des abdos, du renforcement musculaire. Et l'après-midi, je me dirige à la plage pour faire des exercices de vitesse, pour courir tout en respectant les consignes de sécurité».

Francis Kazadi a aussi confié que tous les joueurs de l'équipe essaient de garder le contact et que l'état d'esprit était bon, malgré la crise. «Nous avons créé un groupe WhatsApp, avec mes coéquipiers, on se parle souvent et on essaie de s'aider et de se soutenir en ces temps difficiles», a assuré le joueur des Rouges. Concernant le peu de temps de jeu dont il a bénéficié lors des derniers matchs du WAC, le joueur de 27 ans a confié que c'était les choix de l'entraîneur qui primait. «Je n'ai pas eu de baisse de régime, c'est juste que chaque entraîneur à des choix à faire et je dois les accepter. Mais je reste toujours aussi efficace et prêt à donner le meilleur pour mon équipe».