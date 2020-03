Ile Maurice: Meurtre à Camp Thorel - L'arme du crime retrouvée

Les enquêteurs de la MCIT se sont rendus à Bel-Etang afin de procéder à une reconstitution des faits, ce mardi 24 mars. Cela dans le cadre du meurtre de Beessesur Coonjan, âgé de 49 ans et habitant de Camp-Thorel, retrouvé mort dans sa voiture, dimanche. Niven Sivapragassen Somadoo, 29 ans, et principal accusé dans cette affaire, ainsi que Winsley Donovan Baya, 21 ans, et habitant de St-Julien-D'Hotman, sont revenus sur les circonstances de ce meurtre.

Winsley Donovan Baya a été appréhendé dans une maison non loin de chez lui. Les enquêteurs de la MCIT ont procédé à une fouille à son domicile et des pièces de monnaie ont été retrouvées. Les enquêteurs ont aussi saisi la clé de la voiture de la victime dans un terrain abandonné non loin de Gamma Civic. Une barre en métal a aussi été retrouvée et elle est considérée comme l'arme du crime.

Les deux suspects répondent d'une accusation provisoire de meurtre. Ils ont comparu devant la Bail and Remand Court lundi et sont maintenus en cellule policière.

«Sa bann sispé la mo pansé zot abiti evoyaz ar li. Si zot ti envi kokin li, zot ti bizin pran kas la alé, pa touy li. Mo frer enn bon dimounn. Ou démann li kas, li pou pran tou li pou donn ou. Li kapav gagn bann ti accrosaz mé zamé li ti pou al lager pou zordi li mor», a expliqué Dharmaraj Coonjan, frère de la victime.