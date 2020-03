Tunisie: Faire ses emplettes à l'ère du coronavirus dans les épiceries et les centres commerciaux - Rassurer la clientèle

D'aucuns estiment que cette période est propice à toutes sortes de pénuries et de manque de provisions dans les rayons alimentaires. On a vérifié pour vous.

Ils sont toujours ouverts et disponibles à la clientèle en dépit du confinement général. Ce sont les supermarchés et les épiceries ouverts jusqu'au bout du possible et contre vents et marées pour assurer l'approvisionnement en quantités suffisantes des ménages tunisiens. Malgré les moyens limités, malgré tant d'aléas et d'impondérables, le service minimum est strictement assuré, ce qui est un gage de succès dans cette période critique et difficile pour les méninges des Tunisiens qui ont peur de se retrouver à court de nourriture.

A l'entrée d'une grande surface, ce samedi au petit matin, de nombreuses voitures parquent sans discontinuer. Les clients prennent leur chariot en main qui sera stérilisé par un coup d'éponge furtif mais pas banal d'un employé d'hygiène une fois à l'intérieur de l'hypermarché. Mais avant de se coltiner le beau monde à l'intérieur, il faudra patienter de longues minutes dans une file d'attente où chaque client est invité à respecter la zone de sécurité sanitaire de l'autre, soit un mètre.

Seul hic, des clients sans chariot veulent entrer à tout prix en sautant la file qui dure jusqu'à trente minutes avant l'ouverture des portes, au motif de ne pas avoir beaucoup d'achats ou pour une simple course à la pharmacie juste en face. Le problème de la queue continue de faire jaser et dévier les opinions même si les Tunisiens sont généralement humbles et compréhensifs les uns envers les autres.

Distribution de gel hydro-alcoolique et respect obligatoire de la distance entre les clients

Une fois entré, le client est invité à mettre du gel hydro-alcoolique avec l'insistance des agents d'accueil qui assurent la sécurité comme toujours. Le grand hall complètement vide et fermé n'offre aucun service de restauration rapide. Chaises et tables sont absentes du décor, ce qui confirme les mesures restrictives imposées par le chef du gouvernement.

Au niveau des rayons, le monde se fait rare, très rare, ce qui est rassurant. On se dit qu'on ne va pas avoir besoin de se bousculer pour faire ses emplettes et prendre moins de risque à être contaminés par le satané coronavirus qui cause la maladie Covid-19. Mais au rayon des produits alimentaires, le décor change littéralement. Les gens sont plus nombreux à se bousculer pour obtenir des pâtes, conserves et produits laitiers ou l'eau minérale pour ne citer que ceux-ci. Alors on prend soin de s'enduire les mains avec quelques gouttelettes de gel antibactérien à force de contact avec les marchandises souvent tâtées, sans compter le risque de frôler les gens susceptibles de porter le Covid-19 si l'on ne le serait pas déjà nous-mêmes évidemment. «Car la contamination par la maladie Covid-19 n'arrive pas qu'aux autres». Les étalages des produits sont suffisamment garnis même si certains produits font cruellement défaut comme la farine de blé.

Si les habitudes d'achat ont changé durant cette période où beaucoup de gens achètent chez l'épicier du coin de leur maison et appellent à revenir aux vieilles habitudes par les temps qui courent à cause de la pandémie du coronavirus, c'est pour s'adapter facilement et rapidement. Pourtant, de nombreuses personnes continuent d'affluer vers les grandes surfaces pour trouver le plus de produits possible avec le moins de tracas au risque de se frotter à la population. Une attitude de moins en moins raisonnable même si les centres commerciaux font un quasi sans-faute dans la gestion de la clientèle et des mesures sanitaires.

Des bandes rouges pour séparer les clients, des caissières portant des gants et des préposés à l'hygiène présents à tous les instants. D'autres hypercentres de la capitale veulent rassurer leur clientèle avec des spots et des slogans diffusée via les réseaux sociaux. «Nous faisons tout pour garder votre magasin le plus propre possible. Nos chariots, paniers sont désinfectés tout au long de la journée.» Bien vu. Certains ont finalement décidé de fermer leurs portes pour plus de sécurité.