Tunisie: Les chuchotis du mardi | Tests de dépistage du coronavirus - Le nerf de la guerre !

Le 16 mars 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), a lancé le message suivant à tous les pays : «Testez, testez, testez, testez tous les cas suspects de Covid-19. (... ) Vous ne pouvez pas combattre un incendie les yeux bandés. Et nous ne pourrons pas stopper cette pandémie si nous ne savons pas qui est infecté. ».

C'est simple comme bonjour ! Pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19, le dépistage massif est la clé de voûte.

Selon plusieurs publications scientifiques, les tests permettent de cerner rapidement les foyers de contagion et surtout adopter des mesures sanitaires drastiques.

Alors, comment peut-on partir à la guerre contre le nouveau coronavirus sans aucun indicateur ou en tâtonnant dans le flou?

Avec seulement 89 cas et 3 morts, la Tunisie a déjà réalisé 1.074 tests de dépistage avec un ratio de 8.29%, selon les derniers chiffres publiés, hier, sur le site covid-19.tn, et ambitionne de pratiquer près de 10.000 tests.

«La décision du confinement total du pays, prise hier par le Conseil de sécurité nationale et déclarée par le Président de la République, invite la majorité de la population à rester chez elle et réduire ses contacts sociaux, ce qui nous permettra d'effectuer le plus grand nombre de tests de dépistage du coronavirus, soit environ 10.000 analyses», a fait savoir le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, lors d'un discours télévisé dans la soirée de samedi à dimanche, pour rassurer ses compatriotes et expliquer les nouvelles mesures.

«Cela va permettre aux autorités compétentes de détecter, de manière précoce, les éventuelles tendances possibles de la propagation de cette épidémie, pour ainsi être bien préparées à tous les scénarios, toujours à titre préventif», a-t-il ajouté.

Certes, les efforts du gouvernement tunisien sont à saluer, mais on peut faire mieux. En effet, dans d'autres contrées, le message du patron de l'OMS a été pris plus au sérieux par rapport à d'autres pays.

En Asie, la Corée du Sud a opté pour une campagne massive de dépistage. S'appuyant sur un réseau de 96 laboratoires publics et privés ainsi que des dépistages au volant, -- une solution qui permet à un plus grand nombre de citoyens de bénéficier des tests gratuits --, de 15.000 à 20.000 personnes sont dépistées quotidiennement.

Aujourd'hui, plus de 300.000 tests ont été menés dans ce pays de 50 millions d'habitants, qui détient le record mondial de taux de dépistage.

Parallèlement, les proches de toutes les personnes contaminées sont recherchées de façon systématique, avant de se voir proposer un test de dépistage.

Et tout porte à croire que cette stratégie sud-coréenne est en train de porter ses fruits comme en témoigne la chute de la courbe des contaminations avec seulement 8.961 cas et 111 morts, depuis le début de l'épidémie, d'après les récentes données de worldometers.info.

Dans le Vieux Continent, la République fédérale d'Allemagne a emboîté le pas à Séoul en ayant augmenté rapidement leur capacité de dépistage à 160.000 tests par semaine, selon Lothar Wieler, le président de l'Institut Robert Koch.

Jusqu'à l'écriture de ces lignes, le pays de Goethe en compte 26.220 cas de contaminations et 111 décès: soit un taux de mortalité de 0,42 %, contre 9,25% en Italie, 6,59% en Espagne, 4,08% en France, et 4,03 % en Chine.

D'ailleurs, si l'OMS n'arrive pas à trouver une explication au «miracle allemand», outre la vaste campagne de dépistage, plusieurs experts renvoient cette réussite aux 25.000 lits de soins intensifs avec assistance respiratoire, contre seulement 331 lits de réanimation en Tunisie.

Certes, les gestes barrières, la distanciation sociale et le confinement sont efficaces pour freiner et casser la chaîne de transmission du virus, mais le dépistage massif demeure le meilleur bouclier pour enrayer et faire reculer le Covid-19.

Alors à quand de larges campagnes de dépistage aux quatre coins du globe? N'est-il pas venu le temps pour que l'ONU mette tout son poids dans une telle stratégie? L'heure est grave, surtout dans les pays pauvres... À bon entendeur, salut !